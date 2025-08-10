«Манчестер Юнайтед» напрямую сообщил Хёйлунду, что он должен уйти

1754821017

вчера, 13:16

Нападающий «Манчестер Юнайтед» скоро покинет команду.

По информации инсайдеров, тренерский штаб манкунианцев напрямую заявил 22-летнему футболисту, что он не будет получать игровой практики в новом сезоне, поэтому ему лучше уйти из клуба. Сообщается, что МЮ готов рассмотреть как полноценную продажу, так и аренду игрока. В настоящий момент ведутся переговоры с «Миланом».

В сезоне-2024/25 Хёйлунд сыграл 32 матча в Английской Премьер-Лиге, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.