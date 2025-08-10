«Манчестер Юнайтед» напрямую сообщил Хёйлунду, что он должен уйти

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд скоро покинет команду.
По информации инсайдеров, тренерский штаб манкунианцев напрямую заявил 22-летнему футболисту, что он не будет получать игровой практики в новом сезоне, поэтому ему лучше уйти из клуба. Сообщается, что МЮ готов рассмотреть как полноценную продажу, так и аренду игрока. В настоящий момент ведутся переговоры с «Миланом».
В сезоне-2024/25 Хёйлунд сыграл 32 матча в Английской Премьер-Лиге, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Вообще на месте клуба я бы даже не покупал Шешко, так как на предсезонке Расмус смотрелся отлично. Но если уж опираться от сегодняшних реалий - деньги на полузащитника нужны, а травмированного Зиркзее сейчас никто не купит. Поэтому приходится продавать Расмуса, так как на него есть спрос
