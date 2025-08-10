Soccer.ru
«Манчестер Юнайтед» напрямую сообщил Хёйлунду, что он должен уйти

вчера, 13:16

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд скоро покинет команду.

По информации инсайдеров, тренерский штаб манкунианцев напрямую заявил 22-летнему футболисту, что он не будет получать игровой практики в новом сезоне, поэтому ему лучше уйти из клуба. Сообщается, что МЮ готов рассмотреть как полноценную продажу, так и аренду игрока. В настоящий момент ведутся переговоры с «Миланом».

В сезоне-2024/25 Хёйлунд сыграл 32 матча в Английской Премьер-Лиге, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 18:16
Как вы можете говорить что он в Италии хорошо играл? 9 голов за сезон в серии А это много что-ли?
kovalev-barin
kovalev-barin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:02
Дело в том, что Хейлун - не Санчо, Лингард и прочие Гарначи: в первую очередь он хочет играть. Он, конечно, может попробовать побороться за место в составе, но если он не будет получать практику - то ему самому будет лучше уйти.

Вообще на месте клуба я бы даже не покупал Шешко, так как на предсезонке Расмус смотрелся отлично. Но если уж опираться от сегодняшних реалий - деньги на полузащитника нужны, а травмированного Зиркзее сейчас никто не купит. Поэтому приходится продавать Расмуса, так как на него есть спрос
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:46
в него что бутсу бросали?
Брулин
Брулин
вчера в 16:07
Есть кого продавать, МЮ бы его в аренду сдать - это могло бы его прокачать и повысить в цене или же и вовсе оставить себе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:03
да, датчанин очень старался.
но класс его игры не уровень АПЛ.
вечно он оказывается не там, где мяч. слабая обработка мяча.
его плюс это скорость.
в Италии было хорошее завершение, но за МЮ просто слабый.
всего хорошего ему в Милане, надо вернуться в Серии А.
и перезапустить карьеру.
Barsuk_10
Barsuk_10 ответ RomarioBrazil (раскрыть)
вчера в 14:56
Заранее известно? Парень хороший сезон выдал в Аталанте. И пошел в клуб где полный развал. Сколько МЮ за последние годы купил дорогущих игроков, которые ничего не смогли в этом клубе? До... Вот то то и оно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:37, ред.
А Хейлунд пусть напрямую сообщит Рэдклиффу, что у него ещё 3 года по контракту, и что Рэдклифф теперь может идти лесом или... встать ра*ом.))
RomarioBrazil
RomarioBrazil
вчера в 14:34
Зачем его вообще покупали, если заранее было известно, что он-днище?
Barsuk_10
Barsuk_10
вчера в 13:31
Ждём в Милане.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:29
Примерно так))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:23
Если не купят его, значит придётся самим платить 🤣.
