«Челси» собирается продать Ренато Вейгу

1754817587

вчера, 12:19

Защитник «Челси» может в скором времени покинуть клуб.

По информации инсайдера , даже несмотря на тяжёлую травму защитника Леви Колуилла, который пропустит не менее полугода, «синие» готовы расстаться с 22-летним футболистом. Вейга мог отправиться в мадридский «Атлетико», но переговоры зашли в тупик. В настоящий момент селекционная служба лондонцев пытается найти какие-либо варианты для трудоустройства игрока.

Вторую половину минувшего сезона Вейга провёл в туринском «Ювентусе» на правах аренды, сыграл 15 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.