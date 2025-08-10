Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Челси» собирается продать Ренато Вейгу

вчера, 12:19

Защитник «Челси» Ренато Вейга может в скором времени покинуть клуб.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, даже несмотря на тяжёлую травму защитника Леви Колуилла, который пропустит не менее полугода, «синие» готовы расстаться с 22-летним футболистом. Вейга мог отправиться в мадридский «Атлетико», но переговоры зашли в тупик. В настоящий момент селекционная служба лондонцев пытается найти какие-либо варианты для трудоустройства игрока.

Вторую половину минувшего сезона Вейга провёл в туринском «Ювентусе» на правах аренды, сыграл 15 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» собирается расстаться с четырьмя игроками
Вчера, 12:03
Слухи«Пари Сен-Жермен» готов заплатить 150 млн евро «Челси» за Энцо Фернандеса
Вчера, 10:48
Слухи«Милан» работает над трансфером Расмуса Хёйлунда
Вчера, 01:25
Фёдор Смолов может перейти в зарубежный клуб
Вчера, 00:34
СлухиРодри может покинуть «Манчестер Сити»
09 августа
СлухиМалик Тиав перейдёт из «Милана» в «Ньюкасл» за 40 млн евро
09 августа
Все комментарии
f39ancf4wuxx
f39ancf4wuxx
вчера в 18:55
И самим не нужен, и сбагрить не получается...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 