Исак больше не сыграет за «Ньюкасл», даже если не будет продан этим летом

сегодня, 10:41

Нападающий Александер Исак принял решение о своём будущем в «Ньюкасле».

Швед считает, что больше не будет выступать за «сорок», даже если его не продадут этим летом. Футболист считает свою карьеру в «Ньюкасле» законченной и не желает возвращаться в английский клуб.

В «Ньюкасле» же настаивают, что Исак не продаётся.

Ник63
Ник63
сегодня в 15:34
Я считаю, если у игрока есть контракт и клуб не хочет его продавать, то игрок должен выполнять контракт (нефига его было подписывать). А если игрок отказывается, пусть платит неустойку.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 14:33
пишут , что швед съехал из своего дома, арендованного клубом - решил идти до конца
Брулин
Брулин
сегодня в 12:28
Как же вымораживают вот эти детские выходки, подписал контракт, будь добр играй как профессионал. Или заранее пункты прописывай как Иньиго Мартинес, которого обязаны были отпустить если придет ЛЮБОЙ клуб из СА. То есть такое возможно, ты можешь свои условия говорить
SHEARER
SHEARER
сегодня в 12:23
Надо было продавать и проблем бы с Исаком не было!
AKH
AKH
сегодня в 12:14
Влип Ньюкасл, да и Исак тоже.. Не надо было заламывать дурацкие цены :) 150 лямов сегодня стоит разве что Мбаппе да Ямаль..
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:38
Да возможно не правильно поступил Исак, байкотируя. Но Ньюкаслу лучше тогда продать его, получается ни мне ни тебе. Кто его купит с высоким ценником?!Возможно Арабы, но он туда не захотел
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ hate. (раскрыть)
сегодня в 11:17
Энди Кэрролл осчастливил Ливерпуль)) как раз Ньюкасл его продал красным.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:15
максимально странная история Экитике - Исак.
вот для чего было нужно перехватывать француза у Ньюкасла,
которые искали замену шведу, чтобы потом Ньюкасл, который готов был продать Исака, и сразу подписать Экитике, однако не получив никого на замену, теперь не отпускает Исака в Ливерпуль.
неужель Ливерпуль вредит только из за проигрыша в Кубке?))
дождусь конца ТО...не думаю что Дарвина просто так отпустили.
hate.
hate.
сегодня в 11:11
Очередная "легенда" Ньюкасла, так еще и сбегающая из клуба позорным образом.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 10:56
Мдэ... Хреновая ситуация для Ньюкасла.
