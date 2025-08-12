Исак больше не сыграет за «Ньюкасл», даже если не будет продан этим летом

Нападающий Александер Исак принял решение о своём будущем в «Ньюкасле».
Швед считает, что больше не будет выступать за «сорок», даже если его не продадут этим летом. Футболист считает свою карьеру в «Ньюкасле» законченной и не желает возвращаться в английский клуб.
В «Ньюкасле» же настаивают, что Исак не продаётся.
вот для чего было нужно перехватывать француза у Ньюкасла,
которые искали замену шведу, чтобы потом Ньюкасл, который готов был продать Исака, и сразу подписать Экитике, однако не получив никого на замену, теперь не отпускает Исака в Ливерпуль.
неужель Ливерпуль вредит только из за проигрыша в Кубке?))
дождусь конца ТО...не думаю что Дарвина просто так отпустили.
