«Ливерпуль» хочет подписать защитника до закрытия трансферного окна

«Ливерпуль» стремится приобрести центрального защитника в возрасте от 18 до 22 лет до окончания летнего трансферного окна и сейчас рассматривает возможность подписания 18-летнего защитника «Пармы» Джованни Леони.
Кроме того, «Ливерпуль» проявляет интерес к 25-летнему Марку Гуэхи из «Кристал Пэлас», считая его выгодным вариантом на трансферном рынке.
Трансфер англичанина возможен, если «орлы» согласятся продать его за сумму менее 40 млн фунтов.
«Кристал Пэлас» заинтересован в продаже Гуэхи сейчас, поскольку он не планирует продлевать контракт, который истекает следующим летом.
Итальянца на перспективу взять не помешает, только вот он слишком молод и не играл в АПЛ, а значит в запасе и тем более в основе будет нескоро. Вот только ЦЗ нужен уже сейчас и такой как Гуэхи.
А вообще Слот очень так спокойно и без напряга говорит про ЦЗ и якобы у него много игроков, кто сможет играть на этой позиции. То есть он не видит в этом серьезной проблемы. Вот мужчина!
