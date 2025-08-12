«Ливерпуль» хочет подписать защитника до закрытия трансферного окна

1754994643

вчера, 13:30

«Ливерпуль» стремится приобрести центрального защитника в возрасте от 18 до 22 лет до окончания летнего трансферного окна и сейчас рассматривает возможность подписания 18-летнего защитника «Пармы» .

Кроме того, «Ливерпуль» проявляет интерес к 25-летнему из «Кристал Пэлас», считая его выгодным вариантом на трансферном рынке.

Трансфер англичанина возможен, если «орлы» согласятся продать его за сумму менее 40 млн фунтов.

«Кристал Пэлас» заинтересован в продаже Гуэхи сейчас, поскольку он не планирует продлевать контракт, который истекает следующим летом.