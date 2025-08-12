Soccer.ru
«Ливерпуль» хочет подписать защитника до закрытия трансферного окна

вчера, 13:30

«Ливерпуль» стремится приобрести центрального защитника в возрасте от 18 до 22 лет до окончания летнего трансферного окна и сейчас рассматривает возможность подписания 18-летнего защитника «Пармы» Джованни Леони.

Кроме того, «Ливерпуль» проявляет интерес к 25-летнему Марку Гуэхи из «Кристал Пэлас», считая его выгодным вариантом на трансферном рынке.

Трансфер англичанина возможен, если «орлы» согласятся продать его за сумму менее 40 млн фунтов.

«Кристал Пэлас» заинтересован в продаже Гуэхи сейчас, поскольку он не планирует продлевать контракт, который истекает следующим летом.

IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:36
надо обязательно купить-усилить позицию ЦЗ
lk_483777
lk_483777
вчера в 13:56
Гуэхи уже два месяца подписывают, да все никак не подпишут. Видимо никак не договорятся. Надеюсь, все таки подпишет и будет спокойнее.
Итальянца на перспективу взять не помешает, только вот он слишком молод и не играл в АПЛ, а значит в запасе и тем более в основе будет нескоро. Вот только ЦЗ нужен уже сейчас и такой как Гуэхи.
А вообще Слот очень так спокойно и без напряга говорит про ЦЗ и якобы у него много игроков, кто сможет играть на этой позиции. То есть он не видит в этом серьезной проблемы. Вот мужчина!
shlomo
shlomo
вчера в 13:32
Ливер подпишет... а вот Марку или другого мы будем посмотреть.
