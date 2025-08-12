Soccer.ru
«Манчестер Юнайтед» выдвинул ультиматум Антони

вчера, 11:29

«Манчестер Юнайтед» выдвинул ультиматум нападающему Антони.

Как сообщается, «красные дьяволы» требуют, чтобы бразилец принял предложение по трансферу от клуба, название которого не уточняется. Если Антони не сделает это, то МЮ оставит футболиста вне игры до зимнего трансферного окна.

hate.
hate. ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:17
"и нас ждет мир, в котором игроки могут менять клубы, когда им захочется."

Как в Fifa 2003. Я каждый тур новых футболистов покупал xD
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 14:00
Аль-Наср ждёт
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:06
скоро дело Лассана Диарра разрушит старые порядки.
и такие клубы, как МЮ, только этому способствуют.
теперь 100% предстоит реформа трансферного регламента.
и нас ждет мир, в котором игроки могут менять клубы, когда им захочется.
Антони хочет в Бетис.
МЮ хочет продать его саудитам.
агенты вообще страх потеряют.
Смородская создала все эти проблемы)))
еще одна роковая красавица, вошла в клуб Елены Троянской.
жаль, что с тех времен не сохранилось хотя бы черно-белой фотографии Елены.
ну чтоб мы поняли, за что так Трою.
