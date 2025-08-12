«Манчестер Юнайтед» выдвинул ультиматум Антони

«Манчестер Юнайтед» выдвинул ультиматум нападающему Антони.
Как сообщается, «красные дьяволы» требуют, чтобы бразилец принял предложение по трансферу от клуба, название которого не уточняется. Если Антони не сделает это, то МЮ оставит футболиста вне игры до зимнего трансферного окна.
Как в Fifa 2003. Я каждый тур новых футболистов покупал xD
и такие клубы, как МЮ, только этому способствуют.
теперь 100% предстоит реформа трансферного регламента.
и нас ждет мир, в котором игроки могут менять клубы, когда им захочется.
Антони хочет в Бетис.
МЮ хочет продать его саудитам.
агенты вообще страх потеряют.
Смородская создала все эти проблемы)))
еще одна роковая красавица, вошла в клуб Елены Троянской.
жаль, что с тех времен не сохранилось хотя бы черно-белой фотографии Елены.
ну чтоб мы поняли, за что так Трою.
