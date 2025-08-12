Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Услуги Хёйлунда предложили «Баварии»

вчера, 12:36

«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от нападающего Расмуса Хёйлунда.

В последние несколько дней услуги датчанина были предложены «Баварии», однако мюнхенский клуб пока не заинтересован в его трансфере.

МЮ готов рассмотреть вариант как с продажей, так и с арендой Хёйлунда.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» выдвинул ультиматум Антони
Вчера, 11:29
Слухи«Челси» может подписать защитника «Ливерпуля»
Вчера, 10:03
СлухиЗавтра «Манчестер Юнайтед» обсудит будущее с Хёйлундом
Вчера, 09:06
СлухиСафонов не хочет уходить из ПСЖ
Вчера, 08:49
Слухи«Интер» проявляет интерес к вингеру «Монако»
Вчера, 08:13
СлухиВратарь «Пари Сен-Жермен» Тенас может перейти в «Комо»
11 августа
Сортировать
Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:00
Самый идеальный вариант для Хёйлунда это Бундеслига. Должен выйти на высокий уровень.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:53
Если чесно, не стал бы списывать Расмуса, пацан отлично играл в системе самого Гасперини, а вот в хаосе МЮ потерялся и потерялимь там многие в последние годы!
Бавария не самый хороший вариант для игрока, сидеть под Кейном не дело, а вот перейти в условный Лейпциг и занять там место ушедшего Шешко самое то! Еще можно в Айнтрахт перейти,там славно умеют работать с форвардами!
sihafazatron
sihafazatron ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
вчера в 14:45
тут вроде речь о датчанине
Горожане
Горожане
вчера в 13:40
Лишь бы сплавить.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 12:53
Зачем Баварии распиаренный аргентос?
Шуня771
Шуня771
вчера в 12:45
Предложите Кагехао))
КБ нужен нап)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:44
В Барселону к Рэшфорду
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 