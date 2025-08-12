Услуги Хёйлунда предложили «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от нападающего Расмуса Хёйлунда.
В последние несколько дней услуги датчанина были предложены «Баварии», однако мюнхенский клуб пока не заинтересован в его трансфере.
МЮ готов рассмотреть вариант как с продажей, так и с арендой Хёйлунда.
Бавария не самый хороший вариант для игрока, сидеть под Кейном не дело, а вот перейти в условный Лейпциг и занять там место ушедшего Шешко самое то! Еще можно в Айнтрахт перейти,там славно умеют работать с форвардами!
