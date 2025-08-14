 
В «Балтике» заявили, что у клуба нет предложений о покупке Сауся

сегодня, 13:28

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о том, что в его клуб не поступали запросы о трансфере полузащитника Владислава Сауся.

У нас нет предложений от «Локомотива» и «Краснодара» по Саусю. Я пока предложений по этому футболисту ни от этих команд, ни от других не видел. Саусь — основной игрок «Балтики».

Недавно некоторые СМИ написали об интересе «быков» и «железнодорожников» к 22-летнему футболисту. Ранее сообщалось, что за ним следит греческий ПАОК.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:44
Особенно не слежу за Балтикой, потому не знаю, кто такой Владислав Саусь. Видимо, этот молодой человек хорошо играет в футбол, к тому же не прекращает прогрессировать. Не удивительно, что им интересуются другие клубы. Вот и в СМИ появилась информация. О Владислава узнают всё больше людей, формируется предметный интерес. Самое время начать предпродажную подготовку. Именно этим сейчас занимается Генеральный директор клуба. Чем больше об игроке узнают, тем быстрее растёт его цена...
rdvtmyefm945
rdvtmyefm945
сегодня в 13:44
В Балтике этому радуются или огорчаются?
jv92cf8azdjm
jv92cf8azdjm
сегодня в 13:34
А Саусь что уже тоже звезда?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:32
В Балтике 26 игроков...
То есть по 25-ти игрокам есть предложения...а по одному Саусю - нет ???
