В «Балтике» заявили, что у клуба нет предложений о покупке Сауся

сегодня, 13:28

Генеральный директор «Балтики» рассказал о том, что в его клуб не поступали запросы о трансфере полузащитника .

У нас нет предложений от «Локомотива» и «Краснодара» по Саусю. Я пока предложений по этому футболисту ни от этих команд, ни от других не видел. Саусь — основной игрок «Балтики».