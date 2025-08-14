В «Балтике» заявили, что у клуба нет предложений о покупке Сауся

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о том, что в его клуб не поступали запросы о трансфере полузащитника Владислава Сауся.
У нас нет предложений от «Локомотива» и «Краснодара» по Саусю. Я пока предложений по этому футболисту ни от этих команд, ни от других не видел. Саусь — основной игрок «Балтики».
Недавно некоторые СМИ написали об интересе «быков» и «железнодорожников» к 22-летнему футболисту. Ранее сообщалось, что за ним следит греческий ПАОК.
То есть по 25-ти игрокам есть предложения...а по одному Саусю - нет ???
