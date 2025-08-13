В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к форварду «Фиорентины»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к нападающему «Фиорентины» Лукасу Бельтрану.
Интерес «Зенита» к Бельтрану? Это неправда.
Если Даку не идёт в Зенит...надо посодействовать переходу Даку в Фиорентину и забрать себе Бельтрана....
