 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к форварду «Фиорентины»

Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 17:38
Вчера уже было сообщение что это неправда.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:13
Возможно эта схема и сложна, особенно для ума некоего Шурика из Газпрома.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:58
Газпром уже не знает кого ещё купить для Зенита. Деньги 💰 на ветер.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:57
Сложные схемы....
Если Даку не идёт в Зенит...надо посодействовать переходу Даку в Фиорентину и забрать себе Бельтрана....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 