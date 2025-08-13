 
Soccer.ru
«Васку да Гама» принял предложение ЦСКА о трансфере защитника Жоао Виктора

вчера, 17:49

Бразильский «Васку да Гама» принял предложение московского ЦСКА о переходе защитника Жоао Виктора.

Сделка будет завершена в ближайшее время, и клуб из Рио-де-Жанейро собирается официально объявить о расставании с 27-летним футболистом.

Сумма трансфера должна составить 4,5 млн евро.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:57
Какого эшелона игрок...???
Первые едут в топ-5...
Вторые на безумные деньги....из скромности не буду говорить в какие клубы...
К третьим походу и относится данный Виктор...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:46
Совсем не факт, что он выиграет конкуренцию у Лукина. Про Дивеева я молчу. Но для обоймы и глубины состава пойдет, а там видно будет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ exdvkz5x7ygs (раскрыть)
вчера в 18:31
Бразилец Виллан Роша ушёл, Жоао Виктор прийдёт, круговорот защитников в ЦСКА ))).
exdvkz5x7ygs
exdvkz5x7ygs
вчера в 18:25
Скорее всего, очередной ширпотреб типа Жерсона-Жедсона.
Comentarios
Comentarios
вчера в 18:15
Хорошо
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:09
Видимо для ЦСКА это хорошая новость. Одним приличным игроком у них скоро станет больше.
