«Васку да Гама» принял предложение ЦСКА о трансфере защитника Жоао Виктора

1755096584

вчера, 17:49

Бразильский «Васку да Гама» принял предложение московского ЦСКА о переходе защитника .

Сделка будет завершена в ближайшее время, и клуб из Рио-де-Жанейро собирается официально объявить о расставании с 27-летним футболистом.

Сумма трансфера должна составить 4,5 млн евро.