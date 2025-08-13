«Васку да Гама» принял предложение ЦСКА о трансфере защитника Жоао Виктора

Бразильский «Васку да Гама» принял предложение московского ЦСКА о переходе защитника Жоао Виктора.
Сделка будет завершена в ближайшее время, и клуб из Рио-де-Жанейро собирается официально объявить о расставании с 27-летним футболистом.
Сумма трансфера должна составить 4,5 млн евро.
Первые едут в топ-5...
Вторые на безумные деньги....из скромности не буду говорить в какие клубы...
К третьим походу и относится данный Виктор...
