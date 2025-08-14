ЦСКА нашёл замену для лидера Виллиана. У новичка серьёзный конфликт с фанатами на родине

1755159647

сегодня, 11:20

Виктор устал проигрывать.

Игроку угрожали расправой поклонники «Васку да Гама»

В воскресенье «адмиралы» дома встретили «Атлетико Минейро». У соперника в основе не было лидера и ветерана Халка, будущий защитник ЦСКА Виктор не боролся с легендой РПЛ . Зато пережил неприятный опыт: только Жоао освистывали фанаты его клуба на протяжении всей игры. «Васку да Гама» низко в таблице Серии А. Знаменитый клуб идёт в зоне вылета. Экс-тренер сборной Бразилии Фернандо Динис считал Жоао Виктора ключевым центральным защитником, а футболист показывал приличную игру.

Вот только у Виктора есть глубокий конфликт с фанатами «Васку да Гама». У торсиды есть любимчик – бывший игрок «Ливерпуля» Коутиньо, а вот ключевого центрального защитника команды Виктора фанаты ненавидят. Самый быстрый и атлетичный игрок обороны «Васку да Гама» вместе с родными решил сменить обстановку. Так больше продолжаться не могло. Невозможно развиваться в футболе, если тебя освистывают собственные фаны. Свист – лишь вершина айсберга, были угрозы, которые отвлекали игрока от работы.

Жоао Виктор выступал за клуб из Рио-де-Жанейро несколько лет. У него были проблемы с адаптацией, а потом бразилец поссорился с тренером Рамоном Диасом. Но аргентинский специалист покинул команду. Год назад 98% фанатов «Васку да Гама» в опросе выбрали Виктора в основной состав. Корни конфликта с ультрас нужно искать в свежих результатах клуба. У Виктора были редкие, но заметные результативные ошибки. Также поклонникам не понравилось, что игрок собрал три глупых удаления.

Защитник совершил ошибку, когда поговорил с фанатами после нулевой ничьей против слабого соперника. Ту перепалку Виктору не простили, дальше пошли угрозы в социальных сетях. Год назад 98% фанатов «Васку да Гама» выбирали защитника в основу, а в июне лишь 9% хотели видеть сильнейшего игрока в основе. Хитрый Виллиан Роша в ЦСКА умел остановиться после одной желтой карточки и прослыл манипулятором, который выводил из себя Соболева и других соперников. Жоао Виктор не настолько хитрый парень.

У защитника была неудачная попытка заиграть в Европе

Оценивая новичка, важно понять, что его выбрали козлом отпущения обозленные фанаты. У команды была серия поражений, а в последних девяти матчах выиграли один раз. Когда фанаты большого клуба видят поражение 0:4 от соперника из Эквадора, то им нужен человек, которого можно освистать. Жоао Виктор попал под раздачу, но бразилец входит в число лучших игроков команды. «Васку да Гама» давно не поднимает все паруса, а борьба за выживание не нравится публике. Злые бразильцы подсобили ЦСКА .

Невзирая на количество карточек, речь идет о техничном защитнике, который не спешит на перехваты и предпочитает борьбу один в один. Виктор обладает хорошим пасом, он может сыграться с Дивеевым. Во всех клубах, кроме «Нанта», у Виктора не было проблем с точностью передач. Зато именно в составе французской команды Жоао получил опыт успешного кубкового плей-офф: два года назад «Нант» вышел в финал Кубка Франции.

От трофея отделяла игра против «Тулузы», но оборона «Нанта» с вратарем Ляфоном и камерунцем Кастеллетто проиграла 1:5. Примечательно, что Жоао Виктор в финале сыграл слева в защите, что правше неудобно. Бразилец не смог заиграть в Европе с первой попытки. «Бенфика» заплатила за игрока целых 9,5 млн евро, но травмы и высокая конкуренция помешали ему стать основным в составе солидной команды. Жоао Виктор не сражался за португальские титулы, а короткий роман с «Нантом» не привел к полноценному трансферу.

В «Бенфике», как обычно, думали о деньгах, поэтому Жоао Виктор не приехал в РПЛ раньше, хотя им интересовались разные клубы. ЦСКА , «Динамо» и «Локомотив» вели защитника, но «Васку да Гама» опередил их с помощью щедрости. Бразильцы отдали 8 миллионов евро, вернули «Бенфике» значительную часть вложений. Сейчас ЦСКА может забрать опытного футболиста за 4,5-5 миллионов евро. Бразильцы пошли навстречу парню, который устал от угроз фанатов и свиста с трибун. Жоао Виктор просто хочет играть в футбол.

Бразилец может порадовать, а если нет – надо верить в Лукина

У Виктора было две травмы за карьеру, обе выбивали его на несколько месяцев. Физически игрок восстанавливался быстро: он боец, как и Виллиан Роша. Челестини обиделся на бразильца, который уехал за деньгами к шейхам, тренер отказался сказать доброе слово вслед. Наставник ЦСКА не поверил, что молодые защитники Лукин и Абдулкадыров справятся с задачами в РПЛ . А поскольку Игорь Дивеев частенько получает повреждения, то трансфер Жоао Виктора – правильное решение. Его давно вели и прекрасно изучили.

Виктор приходил на стандарты и забивал голы в составе «Васку да Гама». Аутсайдер бразильской Серии А играет хуже, чем ЦСКА , в новой команде у Жоао будет больше свободы. Наличие в заявке Мойзеса и бразильцев в атаке поможет новичку адаптироваться на новом месте. Информацию об РПЛ футболист смог получить у Бенхамина Гарре, бывшего лидера «Крыльев Советов». Аргентинца не пускает в основу «Васку да Гама» звездный Коутиньо, а на флангах Гарре не заиграл. Зато его хотя бы не освистывают фанаты клуба.

ЦСКА подписывает сильного защитника, но на него повлияла нестабильность «Васку да Гама». Сложно быть монстром в обороне, когда напарники так часто привозят моменты. Жоао Виктору важно попасть в ритм игры «армейцев». Они работают быстрее, чем бывшая команда новичка. Игрок согласовал трехлетний контракт с ЦСКА и надеется адаптироваться быстрее, чем нападающий Алеррандро. Не все бразильцы играют как Виллиан. Можно вспомнить защитника Фукса: Бруно с переменным успехом помогает «Палмейрасу».