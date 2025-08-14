 
Адиев объяснил, почему «Крылья Советов» отказались от Писарского

вчера, 17:35

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал, почему самарский клуб принял решение расторгнуть контракт с нападающим Владимиром Писарским:

Он не был в нашем распоряжении, он был в «Сочи». Мы о нем говорили с руководством. Мол, раз он возвращается, давайте его вернем. У нас и так большая нехватка [игроков], тем более форварда на сегодняшний день до сих пор у нас и нет. Мы атакуем сейчас группой атаки, можно сказать. И я поднимал этот вопрос. Там очень много было уже вот этой шумихи вокруг него нефутбольной, поэтому уже руководство решило не ввязываться. Я принял ситуацию, как есть, и продолжили работу.

Писарский в прошлом сезоне играл за «Сочи» на правах аренды. Комитет по этике РФС, уличив форварда в игре на ставках, отстранил Владимира от футбола сроком на один год и еще на три года условно.

Alex_67
Alex_67
вчера в 17:52
Адиев осторожно отгородился от ситуации с Писарским. Кстати, заодно, сделал ему рекламу. Зачем это тренеру?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:42
А зачем он нужен, если играть не сможет?...
