Адиев объяснил, почему «Крылья Советов» отказались от Писарского

Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал, почему самарский клуб принял решение расторгнуть контракт с нападающим :

Он не был в нашем распоряжении, он был в «Сочи». Мы о нем говорили с руководством. Мол, раз он возвращается, давайте его вернем. У нас и так большая нехватка [игроков], тем более форварда на сегодняшний день до сих пор у нас и нет. Мы атакуем сейчас группой атаки, можно сказать. И я поднимал этот вопрос. Там очень много было уже вот этой шумихи вокруг него нефутбольной, поэтому уже руководство решило не ввязываться. Я принял ситуацию, как есть, и продолжили работу.