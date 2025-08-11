«Кристал Пэлас» проиграл апелляцию в CAS и будет играть в Лиге конференций

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Кристал Пэлас» против решения УЕФА об исключении команды из числа участников Лиги Европы в сезоне-2025/26.
Лондонский клуб выступит в Лиге конференций, а его место в Лиге Европы займет «Ноттингем Форест». В ближайшее время УЕФА должен официально утвердить окончательный список участников двух турниров.
Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций ранее не допустил «Кристал Пэлас» в Лигу Европы, поскольку основной акционер клуба Джон Текстор является также совладельцем французского «Лиона», который тоже получил право сыграть во втором по статусу турнире УЕФА.
в то же время рад за лесников, они хорошо шли в прошлом сезоне и если бы не спад в концовке участвовали бы в ЛЕ и "без помощи" орлов
Есть такая команда, вы в курсе стопудово. Марсель называется. Так вот ппри Бернаре Тапи я болел за них как за мвоих. Тогда они что то могли и даже смогли. Как только Бернара кинули из клуба я перестал за них болеть, ибо жизнь одна. Я просто не доживу до их побед. И вам того же желаю. Болейте сердцем, но за тех кто может хотя бв теоретически. ПСЖ тоже не смог сразу. Но я болел за них с 90 года. Особегго после игр с Барсой 94 95.. и таки дпождадся. Надеюсь вы меня поняли😀
Кем будет "твой" клуб, если в него перестанут вливать арабские шейхи?
Кем и где будет твой клуб, играя в АПЛ?
Или ты вовсе не болел. ПСЖ, а так, нацепил аватар?
