Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииЛига конференций 2025/2026

«Кристал Пэлас» проиграл апелляцию в CAS и будет играть в Лиге конференций

вчера, 14:00

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Кристал Пэлас» против решения УЕФА об исключении команды из числа участников Лиги Европы в сезоне-2025/26.

Лондонский клуб выступит в Лиге конференций, а его место в Лиге Европы займет «Ноттингем Форест». В ближайшее время УЕФА должен официально утвердить окончательный список участников двух турниров.

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций ранее не допустил «Кристал Пэлас» в Лигу Европы, поскольку основной акционер клуба Джон Текстор является также совладельцем французского «Лиона», который тоже получил право сыграть во втором по статусу турнире УЕФА.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ахмат» могут наказать за нарушение регламента во время матча с «Зенитом»
Вчера, 12:52
Полузащитник ПСЖ Жоау Невеш пропустит матч за Суперкубок УЕФА
10 августа
Ахметов получил жёлтую карточку, не сыграв ни минуты за «Крылья Советов»
09 августа
Официально«Витесс» проиграл дело в суде и окончательно лишился лицензии
09 августа
Ямаля и Левандовского оштрафовали за нарушение антидопинговых правил
08 августа
Чемпиона Австралии 2022 года лишили лицензии
08 августа
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:54
чисто по человечески жаль КП....
в то же время рад за лесников, они хорошо шли в прошлом сезоне и если бы не спад в концовке участвовали бы в ЛЕ и "без помощи" орлов
AKH
AKH ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 17:16
Искренне сожалею если задел ваши чувствп, просто хоть убейте не поверю, что у КП могут быть болельщики, да еще не из Лондона...

Есть такая команда, вы в курсе стопудово. Марсель называется. Так вот ппри Бернаре Тапи я болел за них как за мвоих. Тогда они что то могли и даже смогли. Как только Бернара кинули из клуба я перестал за них болеть, ибо жизнь одна. Я просто не доживу до их побед. И вам того же желаю. Болейте сердцем, но за тех кто может хотя бв теоретически. ПСЖ тоже не смог сразу. Но я болел за них с 90 года. Особегго после игр с Барсой 94 95.. и таки дпождадся. Надеюсь вы меня поняли😀
112910415
112910415
вчера в 16:54
Придётся выиграть ЛК!
Брулин
Брулин
вчера в 15:43
Ну Пэлас, если будет как с Ливером играть, претендент 1 на чашку КК. Еще и с таким кубковым тренером.
Брулин
Брулин
вчера в 15:40
Выглядит так, как будто Пэлэс просто не захотел "откатить" чинушам. В отличии от манчестерских мешков. Такое себе решение, уровня Коломойского. Жалко болельщиков и футболистов КП
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:16
"«Кристал Пэлас» проиграл апелляцию в CAS и будет играть в Лиге Конференций" - Значит срочно собрать Пресс - Конференцию по этому поводу...)
lk_483777
lk_483777 ответ AKH (раскрыть)
вчера в 15:08
Неуважительно по отношению к другому клубу и их болельщиков...

Кем будет "твой" клуб, если в него перестанут вливать арабские шейхи?
Кем и где будет твой клуб, играя в АПЛ?

Или ты вовсе не болел. ПСЖ, а так, нацепил аватар?
AKH
AKH
вчера в 14:32
Как нибудь переживет богатенький лондонский клуб.. Лион тонет, а уж Лион гораздо больше жаль, чем этот никчемный клуб.. Текстор гори в аду..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:11
Надо искать плюсы в любой ситуации. ЛК вполне могут и выиграть и вот вам еще один трофей))
Crystal Palace
Crystal Palace
вчера в 14:05
Лучше вообще отказаться от участия в Лиги конференции! УЕФА это позор!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 