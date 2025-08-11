«Кристал Пэлас» проиграл апелляцию в CAS и будет играть в Лиге конференций

1754910029

вчера, 14:00

Спортивный арбитражный суд ( CAS ) отклонил апелляцию «Кристал Пэлас» против решения УЕФА об исключении команды из числа участников Лиги Европы в сезоне-2025/26.

Лондонский клуб выступит в Лиге конференций, а его место в Лиге Европы займет «Ноттингем Форест». В ближайшее время УЕФА должен официально утвердить окончательный список участников двух турниров.