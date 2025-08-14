Полузащитник «Пари НН» Майга избежал дополнительной дисквалификации

1755181046

вчера, 17:17

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение не наказывать дополнительно полузащитника «Пари НН» за удаление в матче четвертого тура чемпионата РПЛ против «Ростова».

Тем не менее, нижегородскому клубу не удалось добиться отмены красной карточки.

Вот что по этому поводу рассказал глава КДК РФС :

Рассмотрели удаление футболиста «Пари НН» Майга. Исследовали все материалы дела, Майга по видеоконференцсвязи принял участие в заседании. Также было руководство клуба – Галкин и Удальцов. Исследовали видеоматериалы. Видели, что по неосторожности фол совершен. ЭСК решила, что судья правильно удалил Майга. Так что не отменяли (красную карточку). Пришли к выводу, что не надо применять дополнительную дисквалификацию. Оставили автоматическую дисквалификацию, Майга пропускает один матч в чемпионате по решению КДК .

В рамках пятого тура «Пари НН» в понедельник, 18 августа, сыграет против махачкалинского «Динамо».