«Пари НН» оспорит удаление Майга в матче против «Ростова»

вчера, 16:16
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Пари НН» собирается оспорить удаление полузащитника Мамаду Майга в матче четвертого тура чемпионата России против «Ростова».

Об этом заявили в пресс-службе нижегородского клуба:

Футбольный клуб «Пари НН» намерен оспорить красную карточку Мамаду Майга, которую капитан команды получил на 11‑й минуте матча четвертого тура чемпионата РПЛ с «Ростовом». Мы направили обращение в КДК РФС с просьбой рассмотреть эпизод, который привел к удалению полузащитника. У футболиста не было намерения нарушать правила. Фол произошел вследствие того, что игрок «Ростова» Константин Кучаев резко отставил ногу при борьбе за мяч, и Майга по инерции совершил наступ. С нашей точки зрения, игрок нашей команды в этом эпизоде заслуживает желтой карточки. В действиях Майга не было злого умысла и тем более намерения грубо нарушать правила.

Напомним, что «Пари НН» в четырех турах потерпел четыре поражения и остается единственным клубом РПЛ, который до сих пор не набрал ни одного очка в нынешнем сезоне.

Ironigor
Ironigor
вчера в 17:08
Бесполезное занятие.
