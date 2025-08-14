Исак всё ещё отказывается играть за «Ньюкасл» и хочет уйти в «Ливерпуль»

Шведский нападающий Александер Исак по-прежнему не хочет играть за «Ньюкасл».
Все попытки руководства клуба договориться с форвардом о новом контракте потерпели неудачу. Исак не собирается выходить на поле в двух первых матчах чемпионата Англии против «Астон Виллы» и «Ливерпуля».
Футболист настаивает на том, что его должны продать в «Ливерпуле» как можно быстрее.
поэтому еле тренирующийся и играющий в полсилы весь сезон Трент -
идеальный пример крысы.
укатился в Мадрид, ну и лады.
теперь Ливерпуль перенял методы Реала.
Александер Исак некрасиво ведет.
Ньюкасл сразу объяснил любому, что цена Исака 150 млн..
швед хочет уйти, поэтому так себя и ведет, не смотря на контракт и то что клуб не хочет его продавать.
уход лучшего игрока команды нанесет огромный вред клубу.
и он выставляет Ньюкасл в плохом свете, мол его обижают, а также показывает миру их слабость, т.к. они не могут удержать игрока.
это вред и в спортивном плане, и в маркетинговом, и во всех возможных.
и сам себе вред наносит.
к сезону не готов, год быстро пройдет, и вот ЧМ 2026.
хотя возможно это агент Исака сгущает краски и специально выставляет клуб в плохом свете.
Проект строится годами. Ньюкасл отличный проект, со временем они все возьмут.
