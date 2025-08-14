 
Исак всё ещё отказывается играть за «Ньюкасл» и хочет уйти в «Ливерпуль»

вчера, 20:33

Шведский нападающий Александер Исак по-прежнему не хочет играть за «Ньюкасл».

Все попытки руководства клуба договориться с форвардом о новом контракте потерпели неудачу. Исак не собирается выходить на поле в двух первых матчах чемпионата Англии против «Астон Виллы» и «Ливерпуля».

Футболист настаивает на том, что его должны продать в «Ливерпуле» как можно быстрее.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:52
для меня любое действие игрока, нанесшее вред клубу - условно крысиный поступок.
поэтому еле тренирующийся и играющий в полсилы весь сезон Трент -
идеальный пример крысы.
укатился в Мадрид, ну и лады.
теперь Ливерпуль перенял методы Реала.
Александер Исак некрасиво ведет.
Ньюкасл сразу объяснил любому, что цена Исака 150 млн..
швед хочет уйти, поэтому так себя и ведет, не смотря на контракт и то что клуб не хочет его продавать.
уход лучшего игрока команды нанесет огромный вред клубу.
и он выставляет Ньюкасл в плохом свете, мол его обижают, а также показывает миру их слабость, т.к. они не могут удержать игрока.
это вред и в спортивном плане, и в маркетинговом, и во всех возможных.
и сам себе вред наносит.
к сезону не готов, год быстро пройдет, и вот ЧМ 2026.
хотя возможно это агент Исака сгущает краски и специально выставляет клуб в плохом свете.
Проект строится годами. Ньюкасл отличный проект, со временем они все возьмут.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:38
Мда уж....некоторые игроки борзеют конкретно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:32
Исак кремень. Так держать!
SHEARER
SHEARER
вчера в 21:18
Ззадолбал этот ишак!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:15
Он что, даже демарши устраивает? Какие же они все недалёкие. Не так давно была в Спортинге подобная ситуация. Там Дьекереш объявлял ультиматум - очень хотел перейти в Арсенал. После чего с жёсткими комментариями выступил представитель клуба. Он объяснил положение дел и перечислил перечень мер, которые будут приняты к Виктору, если конфликт не будет урегулирован. Над Дьекерешем сжалился Арсенал. Его переговорщик закрыл все вопросы. Ньюкасл не менее серьёзный клуб, чем Спортинг. Он может занять принципиальную позицию. Тем более, есть все основания. Исак, не испытывай судьбу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:11
упрямый швед.
уверен, Ньюкасл не отпустит его в этом году
