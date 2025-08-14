Исак всё ещё отказывается играть за «Ньюкасл» и хочет уйти в «Ливерпуль»

1755192797

вчера, 20:33

Шведский нападающий по-прежнему не хочет играть за «Ньюкасл».

Все попытки руководства клуба договориться с форвардом о новом контракте потерпели неудачу. Исак не собирается выходить на поле в двух первых матчах чемпионата Англии против «Астон Виллы» и «Ливерпуля».

Футболист настаивает на том, что его должны продать в «Ливерпуле» как можно быстрее.