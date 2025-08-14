«Ньюкасл» будет штрафовать Исака за пропуск матчей

1755202927

вчера, 23:22

Продолжается конфликт шведского нападающего с «Ньюкаслом».

Форвард отказывается даже тренироваться вместе с командой. «Ньюкасл» пока еще не применял никаких санкций, однако серьезно оштрафует Исака, если тот пропустит матч первого тура чемпионата Англии против «Астон Виллы», который состоится в Бирмингем в субботу, 16 августа.

Как сообщает источник, в клубе, тем не менее, не ждут, что позиция нападающего и его агента, добивающихся перехода в «Ливерпуль», изменится до закрытия трансферного окна.