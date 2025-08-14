 
«Ньюкасл» будет штрафовать Исака за пропуск матчей

вчера, 23:22
Продолжается конфликт шведского нападающего Александера Исака с «Ньюкаслом».

Форвард отказывается даже тренироваться вместе с командой. «Ньюкасл» пока еще не применял никаких санкций, однако серьезно оштрафует Исака, если тот пропустит матч первого тура чемпионата Англии против «Астон Виллы», который состоится в Бирмингем в субботу, 16 августа.

Как сообщает источник, в клубе, тем не менее, не ждут, что позиция нападающего и его агента, добивающихся перехода в «Ливерпуль», изменится до закрытия трансферного окна.

SHEARER
SHEARER
вчера в 23:44
И как можно жёстче, в финансовом плане!
Гость
