 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Гвардиола отреагировал на слухи об интересе «Тоттенхэма» к Савио

сегодня, 18:27

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о возможном переходе полузащитника Савио в «Тоттенхэм».

До закрытия трансферного окна осталось три-четыре пресс-конференции, и я не уверен, когда меня снова спросят об этом. Савио останется с нами до конца сезона, и я надеюсь, на долгие годы — ему всего 21 год, и у него огромный потенциал. Если кто-то, например «Тоттенхэм» или другой клуб, заинтересован в Савио, они должны обратиться в наш клуб. Сейчас я сосредоточен только на том, чтобы он остался с нами до конца сезона и, возможно, надолго.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» предложил 70 млн евро за игрока, но «Манчестер Сити» ответил отказом.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гвардиола: «Эдерсон не говорил мне, что хочет уйти из „Манчестер Сити“»
Сегодня, 18:07
Слухи«Барселона» нацелилась на подписание Дезире Дуэ из ПСЖ
Сегодня, 17:28
СлухиФорвард «Ливерпуля» продолжит карьеру в «Борнмуте»
Сегодня, 16:20
ПАОК не получал предложений от клуба из Турции по Чалову
Сегодня, 16:15
Слухи«Сандерленду» интересен защитник «Пари Сен-Жермен»
Сегодня, 15:02
Клуб из Саудовской Аравии должен отправить предложение по Миранчуку
Сегодня, 13:59
 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 