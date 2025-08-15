Гвардиола отреагировал на слухи об интересе «Тоттенхэма» к Савио

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о возможном переходе полузащитника в «Тоттенхэм».

До закрытия трансферного окна осталось три-четыре пресс-конференции, и я не уверен, когда меня снова спросят об этом. Савио останется с нами до конца сезона, и я надеюсь, на долгие годы — ему всего 21 год, и у него огромный потенциал. Если кто-то, например «Тоттенхэм» или другой клуб, заинтересован в Савио, они должны обратиться в наш клуб. Сейчас я сосредоточен только на том, чтобы он остался с нами до конца сезона и, возможно, надолго.