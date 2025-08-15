Форвард «Ливерпуля» продолжит карьеру в «Борнмуте»

Нападающий «Ливерпуля» Бен Доак договорился о контракте с «Борнмутом».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, 19-летний футболист уже согласовал все нюансы своего будущего соглашения с «вишнями». Скоро о переходе будет объявлено официально, а стоимость трансфера составит около 25 млн фунтов.
В минувшем сезоне Доак выступал в аренде у «Мидлсбро», сыграл 24 матча в Чемпионшипе, забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.
Ранее стало известно, что в «Борнмут» перешёл защитник «Лилля» Бафоде Диаките.
продали за хорошую цену, удачи Бену ! только не в матчах с красными
