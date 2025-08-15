 
Форвард «Ливерпуля» продолжит карьеру в «Борнмуте»

сегодня, 16:20

Нападающий «Ливерпуля» Бен Доак договорился о контракте с «Борнмутом».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 19-летний футболист уже согласовал все нюансы своего будущего соглашения с «вишнями». Скоро о переходе будет объявлено официально, а стоимость трансфера составит около 25 млн фунтов.

В минувшем сезоне Доак выступал в аренде у «Мидлсбро», сыграл 24 матча в Чемпионшипе, забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.

Ранее стало известно, что в «Борнмут» перешёл защитник «Лилля» Бафоде Диаките.

IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 18:59
шотландец произвел хорошее впечатление довольно цепкий, юркий, настырный нападающий..
продали за хорошую цену, удачи Бену ! только не в матчах с красными
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:43
Сегодня как раз матч Ливерпуль - Борнмут , жаль , что молодой форвард судя по всему, ещё не примет участие в этой игре.
yj968gn82utj
yj968gn82utj
сегодня в 17:19
Там хоть играть почаще будет
