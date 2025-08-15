 
«Ноттингем Форест» ведёт переговоры о подписании защитника «Ман Сити»

сегодня, 20:44

«Ноттингем Форест» планирует подписать защитника Рико Льюиса из «Манчестер Сити».

«Лесники» готовы удвоить его зарплату, чтобы заинтересовать игрока перейти в новую команду.

20-летний футболист пока рассматривает это предложение.

sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:06
Маккэйти из МС уже взяли, теперь за этим пришли))
надо отпускать негритенка и брать профильного правого защитника
Гость
