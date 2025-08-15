«Ноттингем Форест» ведёт переговоры о подписании защитника «Ман Сити»

«Ноттингем Форест» планирует подписать защитника Рико Льюиса из «Манчестер Сити».
«Лесники» готовы удвоить его зарплату, чтобы заинтересовать игрока перейти в новую команду.
20-летний футболист пока рассматривает это предложение.
надо отпускать негритенка и брать профильного правого защитника
