«Челси» не отпустил Чуквуемеку в «Боруссию» в аренду с правом выкупа

сегодня, 20:01

По данным инсайдера Фабрицио Романо, дортмундская «Боруссия» сделала предложение об аренде полузащитника «Челси» с обязательным выкупом за 20 млн евро.

В предложение также входила значительная сумма для «синих» в случае перепродажи игрока. Однако «Челси» быстро отклонил это предложение, сочтя его «оскорбительным», поскольку другие клубы также выдвинули предложения о постоянном трансфере.