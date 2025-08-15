«Челси» не отпустил Чуквуемеку в «Боруссию» в аренду с правом выкупа

По данным инсайдера Фабрицио Романо, дортмундская «Боруссия» сделала предложение об аренде полузащитника «Челси» Кэрни Чуквуемеки с обязательным выкупом за 20 млн евро.
В предложение также входила значительная сумма для «синих» в случае перепродажи игрока. Однако «Челси» быстро отклонил это предложение, сочтя его «оскорбительным», поскольку другие клубы также выдвинули предложения о постоянном трансфере.
игрок на перспективу интересный.
а Боруссия умеет работать с англичанами
