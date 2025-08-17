Месси забил победный гол за «Интер Майами» в первом матче после травмы

1755418799

сегодня, 11:19

Нападающий забил за «Интер Майами» в первом же своем матче после перенесенной травмы.

Дальний удар аргентинца на 84-й минуте принес команде из Флориды победу в игре регулярного чемпионата МЛС против «Лос-Анджелес Гэлакси».

Также в составе «Интер Майами» отличились и на 16-й и 89-й минутах соответственно. Единственный гол «Гэлакси» забил на 59-й . Встреча завершилась со счетом 3:1.

Напомним, что Месси пропустил две недели из-за травмы, полученной в матче против мексиканской «Некаксы».