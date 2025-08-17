 
Месси забил победный гол за «Интер Майами» в первом матче после травмы

сегодня, 11:19
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами3 : 1Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлаксиЛос-Анджелес ГэлаксиМатч завершен

Нападающий Лионель Месси забил за «Интер Майами» в первом же своем матче после перенесенной травмы.

Дальний удар аргентинца на 84-й минуте принес команде из Флориды победу в игре регулярного чемпионата МЛС против «Лос-Анджелес Гэлакси».

Также в составе «Интер Майами» отличились Жорди Альба и Луис Суарес на 16-й и 89-й минутах соответственно. Единственный гол «Гэлакси» забил на 59-й Джозеф Пэйнтсил. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Напомним, что Месси пропустил две недели из-за травмы, полученной в матче против мексиканской «Некаксы».

VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:36
Месси как всегда в хорошей форме !!!
Гость
