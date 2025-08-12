Экс-игроку «Спартака» Рохо придётся отказаться от полного имени на футболке

По информации источника, бывший защитник московского «Спартака», лиссабонского «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо будет вынужден убрать свою фамилию с футболки по необычной причине.
Игрок ранее покинул «Бока Хуниорс» и подписал контракт с «Расингом». В предыдущих клубах футболист играл с полным именем на спине. Однако теперь ему не разрешат этого делать, поскольку команда из Авельянеды является соперником «Индепендьенте», чьё прозвище — «Эль Рохо», что означает: «Красные».
«Расинг» не хочет таким образом продвигать своих соперников.