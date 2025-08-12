Экс-игроку «Спартака» Рохо придётся отказаться от полного имени на футболке

1755023835

сегодня, 21:37

По информации источника, бывший защитник московского «Спартака», лиссабонского «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» будет вынужден убрать свою фамилию с футболки по необычной причине.

Игрок ранее покинул «Бока Хуниорс» и подписал контракт с «Расингом». В предыдущих клубах футболист играл с полным именем на спине. Однако теперь ему не разрешат этого делать, поскольку команда из Авельянеды является соперником «Индепендьенте», чьё прозвище — «Эль Рохо», что означает: «Красные».

«Расинг» не хочет таким образом продвигать своих соперников.