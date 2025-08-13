Ромеро станет новым капитаном «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» решил назначить капитаном защитника .

Я провел приятный разговор с Ромеро, который станет нашим новым капитаном. Он был очень тронут и обрадован этим назначением. Это большая честь, и ему предстоит вывести наш замечательный клуб не только на Суперкубок, но и на протяжении всего сезона. Уверен, что у него есть все необходимые качества для этой роли. Он демонстрирует свои лидерские способности на поле, вдохновляя команду и подталкивая её к успеху.