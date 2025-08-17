Видич в 2005 году мог стать игроком «Ливерпуля»

Карьера защитника Неманьи Видича могла сложиться совсем иначе.
Сербский футболист стал легендой «Манчестер Юнайтед», получив капитанскую повязку, однако еще до приглашения в команду сэра Алекса Фергюсона Неманья мог перейти из московского «Спартака» в «Ливерпуль».
Об этом рассказал сам Видич:
В 2005 году мы два или три раза встречались с тренером «Ливерпуля» Рафаэлем Бенитесом, но в итоге ничего не произошло.
Причиной срыва трансфера могло стать то, что тогда Неманья плохо говорил по-английски. Тем не менее, этот недостаток не помешал «Манчестер Юнайтед» оформить переход серба в январе 2006 года.
Всего за МЮ Видич сыграл 300 матчей, пять раз выиграв чемпионат Англии и став победителем Лиги чемпионов в сезоне-2007/08.