Видич в 2005 году мог стать игроком «Ливерпуля»

сегодня, 12:41

Карьера защитника могла сложиться совсем иначе.

Сербский футболист стал легендой «Манчестер Юнайтед», получив капитанскую повязку, однако еще до приглашения в команду сэра Неманья мог перейти из московского «Спартака» в «Ливерпуль».

Об этом рассказал сам Видич:

В 2005 году мы два или три раза встречались с тренером «Ливерпуля» , но в итоге ничего не произошло.

Причиной срыва трансфера могло стать то, что тогда Неманья плохо говорил по-английски. Тем не менее, этот недостаток не помешал «Манчестер Юнайтед» оформить переход серба в январе 2006 года.