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Чемпион мира 1990 года Франк Милль ушёл из жизни в 67 лет

вчера, 15:27

В немецком Эссен в возрасте 67 лет скончался чемпион мира 1990 года в составе сборной ФРГ Франк Милль.

В конце мая бывший футболист перенес инфаркт, находясь в итальянском Милане, и был помещен в состояние искусственной комы. После того, как состояние Милля удалось стабилизировать, его доставили в одну из больниц Эссена, где он и находился до своей смерти.

Милль провел 17 матчей за сборную ФРГ и в ее составе выиграл чемпионат мира 1990 года, который проходил в Италии. На клубном уровне Франк выступал на позиции нападающего за «Рот-Вайсс» (Эссен), «Боруссию» из Менхенгладбаха, «Боруссию» из Дортмунда, а также за «Фортуну» из Дюссельдорфа.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 19:37
Соболезнования родным и близким Франка.
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