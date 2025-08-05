Чемпион мира 1990 года Франк Милль ушёл из жизни в 67 лет

В немецком Эссен в возрасте 67 лет скончался чемпион мира 1990 года в составе сборной ФРГ Франк Милль.
В конце мая бывший футболист перенес инфаркт, находясь в итальянском Милане, и был помещен в состояние искусственной комы. После того, как состояние Милля удалось стабилизировать, его доставили в одну из больниц Эссена, где он и находился до своей смерти.
Милль провел 17 матчей за сборную ФРГ и в ее составе выиграл чемпионат мира 1990 года, который проходил в Италии. На клубном уровне Франк выступал на позиции нападающего за «Рот-Вайсс» (Эссен), «Боруссию» из Менхенгладбаха, «Боруссию» из Дортмунда, а также за «Фортуну» из Дюссельдорфа.