Чемпион мира 1990 года Франк Милль ушёл из жизни в 67 лет

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вчера, 15:27

В немецком Эссен в возрасте 67 лет скончался чемпион мира 1990 года в составе сборной ФРГ .

В конце мая бывший футболист перенес инфаркт, находясь в итальянском Милане, и был помещен в состояние искусственной комы. После того, как состояние Милля удалось стабилизировать, его доставили в одну из больниц Эссена, где он и находился до своей смерти.