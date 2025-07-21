Гаскойн оказался в реанимации в полубессознательном состоянии

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сегодня, 01:00

Бывший футболист сборной Англии оказался в больнице в отделении неотложной помощи.

Поздним вечером в пятницу, 18 июля, знаменитый полузащитник был обнаружен в полубессознательном состоянии в спальне собственного дома в английском городе Пул на побережье Ла-Манша. Друг и личный ассистент бывшего футболиста Стив Фостер доставил 58-летнего Гаскойна в одну из больниц неподалеку, и тот провел ночь в палате интенсивной терапии. Позже Пола перевели в отделение неотложной помощи.

В настоящее время жизнь Гаскойна вне опасности, но ему придется провести в больнице, как минимум, несколько ближайших дней.

Бывший полузащитник «Тоттенхэма», «Рейнджерс» и других клубов долгие годы страдал от алкогольной и наркотической зависимостей.

Гаскойн был лидером сборной Англии на чемпионате мира 1990 года и на Евро-96, где родоначальники футбола доходили до полуфинала, уступив в обоих случаях будущему победителю турниров сборной Германии в серии пенальти.