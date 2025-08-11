Матч легенд состоится в честь Кубка Игоря Акинфеева

1754941905

вчера, 22:51

Турнир в этом году будет самым представительным за всю историю проведения, объединив команды из разных стран мира.

Кульминацией соревнований станет гала-матч, в котором сыграют многократные чемпионы России, победители Кубка России, обладатели Кубка УЕФА и просто легенды российского футбола.

Встреча пройдёт 20 августа на стадионе «Арена Химки».

За «Сборную ЦСКА » сыграют: Алексей Березуцкий, Юрий Жирков, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Дмитрий Кузнецов, , Сергей Самодин, Кирилл Панченко и другие. Главным тренером выступит Сергей Овчинников.

В состав «Сборной друзей Акинфеева» включены: Дмитрий Булыкин, Владимир Рыков, Артур Юсупов, Александр Рязанцев, Андрей Каряка, Антон Чужой, Эдамс, Дмитрий Сычев (2DROTS) и Александр Самедов. Возглавит команду Александр Мостовой.

Гала-матч пройдёт по правилам Кипербола – авторского формата игры в футбол, разработанного Игорем Акинфеевым. Команды сыграют в формате 8х8, а окончательный результат игры определится в серии пенальти.

В этот же день на «Арене Химки» состоится финал кипербола и кипербатла, а также финал турнира Игоря Акинфеева. Голкипер ЦСКА отметил:

Второй год подряд наш турнир включает в себя гала-матч, где сыграют настоящие легенды. Сейчас дети фанатеют от Мбаппе, Дембеле, Ямаля и других, но те, кто выйдут на поле за «Сборную ЦСКА » и «Сборную друзей Акинфеева», на мой взгляд, ничуть не хуже современных кумиров, а, может быть, в чём-то и превосходят их. Не исключаю, что некоторые юные болельщики переключат своё внимание с игроков «Барселоны» и «Реала» на звёзд нашего футбола. Очень рад, что турнир даст возможность посмотреть на игру легенд вживую. Ждём полные трибуны 20 августа!