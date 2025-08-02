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Бывший голкипер «Локомотива» Гильерме назвал самый памятный матч в карьере

вчера, 11:43

Вратарь Гильерме, ранее выступавший за «Локомотив», назвал самый незабываемый матч в своей карьере.

Для меня самой памятной является встреча против «Зенита», когда мы стали чемпионами России (в 2018 году «красно-зелёные» победили со счетом 1:0 в 29-м туре и досрочно стали чемпионами страны — прим.). Это было незабываемо. Что касается моего прощального матча, то мы пока только обсуждаем с клубом этот вопрос. Нужно решить несколько деталей. Думаю, что это будет классно для болельщиков.

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ранее говорил о том, что прощальная игра Гильерме может состояться в сентябре 2025 года.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:06
Гильерме заслужил персональный прощальный матч. Только не стоит для этого использовать ближайшую игру чемпионата России, с символическим ударом по мячу, когда вся процедура займёт пять минут. Такой подход демонстративно формален. Этот прощальный матч должен быть отдельным событием, в котором вратарь примет личное участие. Вот такое запомнится на всю жизнь. Всё-таки Гильерме с Локомотивом становился чемпионом России. На посту номер один.
Vilar
Vilar
вчера в 12:05
Красно-зелёные, что-то затянули с прощальным матчем, хотя лучше поздно, чем никогда.
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