Бывший голкипер «Локомотива» Гильерме назвал самый памятный матч в карьере

Вратарь , ранее выступавший за «Локомотив», назвал самый незабываемый матч в своей карьере.

Для меня самой памятной является встреча против «Зенита», когда мы стали чемпионами России (в 2018 году «красно-зелёные» победили со счетом 1:0 в 29-м туре и досрочно стали чемпионами страны — прим.). Это было незабываемо. Что касается моего прощального матча, то мы пока только обсуждаем с клубом этот вопрос. Нужно решить несколько деталей. Думаю, что это будет классно для болельщиков.