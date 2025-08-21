Альварес недоволен своим положением в «Атлетико»

1755724793

В испанской прессе появилась информация о том, что нападающий сборной Аргентины недоволен своей ролью в мадридском «Атлетико» и хочет сменить клуб.

Форварда якобы не устраивает то, что главный тренер заставляет его играть на фланге, а также довольно часто меняет после первого тайма.

Агенты Альвареса якобы считают, что переход Хулиана в «Атлетико» из «Манчестер Сити» был ошибкой.

Что любопытно, другие источники опровергают все вышесказанное и утверждают, что аргентинский нападающий собирается продлить контракт с мадридским клубом.

Альварес провел за «Атлетико» 58 матчей, забив 30 голов и сделав 8 результативных передач.