 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

Альварес недоволен своим положением в «Атлетико»

сегодня, 00:19

В испанской прессе появилась информация о том, что нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес недоволен своей ролью в мадридском «Атлетико» и хочет сменить клуб.

Форварда якобы не устраивает то, что главный тренер Диего Симеоне заставляет его играть на фланге, а также довольно часто меняет после первого тайма.

Агенты Альвареса якобы считают, что переход Хулиана в «Атлетико» из «Манчестер Сити» был ошибкой.

Что любопытно, другие источники опровергают все вышесказанное и утверждают, что аргентинский нападающий собирается продлить контракт с мадридским клубом.

Альварес провел за «Атлетико» 58 матчей, забив 30 голов и сделав 8 результативных передач.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Марсель» заинтересован в переходе защитника «Ливерпуля»
Сегодня, 00:19
СлухиАлбанский полузащитник Асллани согласился перейти из «Интера» в «Торино»
Сегодня, 00:04
СлухиОкафор прошёл медосмотр перед переходом из «Милана» в «Лидс»
Вчера, 23:52
Слухи«Байер» готов отпустить Бонифейса в «Милан» в аренду с правом выкупа
Вчера, 23:37
Слухи«Кристал Пэлас» принял предложение «Арсенала» о переходе Эзе за 60 млн
Вчера, 23:23
СлухиГарначо согласен на переход в «Челси» из МЮ, другие варианты не интересны
Вчера, 22:55
 
Сортировать
Все комментарии
hate.
hate.
сегодня в 10:16
В МЮ как влитой зашел бы.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 07:13
Недоволен? На выход!
Вещий
Вещий
сегодня в 06:39
Тренеру виднее как должен играть и на какой позиции... недоволен , тогда с вещами на выход.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 06:23
Хммм.... Сначала в сити был недоволен, теперь здесь. Хочет быть "первой скрипкой". Даже не знаю хорошо это ли плохо)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:35, ред.
В Атлетико сейчас не всё хорошо. Альварес прилично забил, не смотря на все трудности. Футбол Симеоне никто не понимает.
h35g3amvu6af
h35g3amvu6af
сегодня в 05:17
Альварес быстро найдет себе клуб,такими игроками не разбрасываются
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:50
Скорее всего это вброс
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:34
Интересно, что за игры затеяли агенты Альвареса)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 