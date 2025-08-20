«Кристал Пэлас» принял предложение «Арсенала» о переходе Эзе за 60 млн

1755721438

вчера, 23:23

«Кристал Пэлас» согласился отпустить в «Арсенал» атакующего полузащитника .

С учетом всех бонусов сумма предстоящего трансфера составит 60 миллионов фунтов стерлингов (69 млн евро).

Сам футболист согласился присоединиться к «канонирам». В настоящий момент агенты Эзе согласовывают с «Арсеналом» условия личного контракта.

Ранее главным претендентом на трансфер 10-го номера «Пэлас» считался «Тоттенхэм», однако очередная травма вынудила «Арсенал» проявить активность.

Любопытно, что Эзе начинал свой путь в футболе как раз в «Арсенале», однако еще в возрасте 13 лет перешел в академию «Фулхэма».