«Кристал Пэлас» принял предложение «Арсенала» о переходе Эзе за 60 млн

«Кристал Пэлас» согласился отпустить в «Арсенал» атакующего полузащитника Эберечи Эзе.
С учетом всех бонусов сумма предстоящего трансфера составит 60 миллионов фунтов стерлингов (69 млн евро).
Сам футболист согласился присоединиться к «канонирам». В настоящий момент агенты Эзе согласовывают с «Арсеналом» условия личного контракта.
Ранее главным претендентом на трансфер 10-го номера «Пэлас» считался «Тоттенхэм», однако очередная травма Кая Хаверца вынудила «Арсенал» проявить активность.
Любопытно, что Эзе начинал свой путь в футболе как раз в «Арсенале», однако еще в возрасте 13 лет перешел в академию «Фулхэма».