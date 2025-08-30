ЭСК РФС поддержала все решения арбитра матча «Зенит» — «Динамо» Мх

1756549187

вчера, 13:19

Российский футбольный союз опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии, которое прошло 27 августа.

Матч РПЛ , 6 тур, «Оренбург» (Оренбург) – «Ахмат» (Грозный), судья – Владислав Целовальников

Момент по обращению ФК «Ахмат» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС

Время по таймеру: 64-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока «Ахмата» Лечи Садулаева

Решение комиссии: судья ошибочно удалил с поля игрока «Ахмата» Лечи Садулаева

Голосование: единогласно

Мотивировка: действия Лечи Садулаева после остановки игры не были агрессивными – он не применял чрезмерную силу или жестокость в отношении игрока соперника Фахда Муфи. В данной ситуации судье следовало вынести предупреждения за неспортивное поведение обоим игрокам участвовавшим в конфликте.

Матч РПЛ , 6 тур, «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Махачкала), судья – Павел Кукуян

1. Момент по обращению ФК «Динамо» Махачкала

Время по таймеру: 24-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не фиксировать нарушение правил против Джемала Табидзе в атакующей фазе «Зенита», предшествующей назначению пенальти в ворота «Динамо»

Решение комиссии: судья правильно не зафиксировал нарушение правил против Джемала Табидзе в атакующей фазе «Зенита», предшествующей назначению пенальти в ворота «Динамо»

Голосование: единогласно

Мотивировка: несколько пар игроков вели единоборство за позицию без нарушения правил. Игрок «Зенита» Андрей Мостовой не нарушал правила в единоборстве с защитником «Динамо» Джемалом Табидзе – игроки обоюдно использовали руки в борьбе за лучшую позицию. Последующая длительная задержка со стороны защитника «Динамо» Сослана Кагермазова атакующего игрока «Зенита» Страхини Эраковича является наказуемой, так как повлияла на возможность игрока «Зенита» двигаться к мячу. ВАР правильно вмешался в игровую ситуацию, пригласив судью к монитору. После просмотра эпизода на мониторе был правильно назначен пенальти.

2. Момент по обращению ФК «Динамо» Махачкала

Время по таймеру: 31-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Зенита»

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита»

Голосование: единогласно

Мотивировка: защитник «Зенита» Страхиня Эракович сосредоточен на мяче и ведет контактное единоборство с атакующим игроком «Динамо» Джемалом Табидзе в нормальной манере без нарушения правил.

Табидзе зажимает руку соперника между своей рукой и телом. Преувеличивая силу и последствия единоборства он падает на газон и тянет за собой соперника, который выпрыгивал вверх в попытке сыграть в мяч.

3. Момент по обращению ФК «Динамо» Махачкала

Время по таймеру: 72-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не фиксировать нарушение правил против Ражаба Магомедова в атакующей фазе «Зенита», предшествующей взятию ворот «Динамо»

Решение комиссии: судья правильно не зафиксировал нарушение правил против Ражаба Магомедова в атакующей фазе «Зенита», предшествующей взятию ворот «Динамо»

Голосование: единогласно

Мотивировка: в атакующей фазе «Зенита», предшествующей взятию ворот «Динамо», игрок «Зенита» Густаво Мантуан вел единоборство за мяч с игроком «Динамо» Ражабом Магомедовым в честной манере без нарушения правил игры. Мантуан опередил соперника в борьбе за позицию, а игрок «Динамо» сам инициировал контакт с соперником, пытаясь помешать его продвижению к мячу. Гол, забитый в продолжении этой атаки, был засчитан правильно.

Матч РПЛ , 6 тур, «Крылья Советов» (Самара) – «Краснодар» (Краснодар), судья – Егор Егоров

1. Момент по обращению ФК «Крылья Советов»

Время по таймеру: 3-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не фиксировать нарушение правил против Ильзата Ахметова в атакующей фазе «Краснодара», предшествующей взятию ворот «Крыльев Советов»

Решение комиссии: судья правильно не зафиксировал нарушение правил против Ильзата Ахметова в атакующей фазе «Краснодара», предшествующей взятию ворот «Крыльев Советов»

Голосование: единогласно

Мотивировка: в атакующей фазе «Краснодара», предшествующей взятию ворот «Крыльев Советов», игрок «Краснодара» Матье Перрен вел единоборство за мяч с игроком «Крыльев Советов» Ильзатом Ахметовым в нормальной манере без нарушения правил игры. Гол, забитый в продолжении этой атаки, был засчитан правильно.

2. Момент по обращению ФК «Крылья Советов»

Время по таймеру: 9-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Крыльев Советов» после просмотра монитора

Решение комиссии: судьи правильно назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» после просмотра монитора

Голосование: единогласно

Мотивировка: вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков вступает в единоборство за верховой мяч с нападающим «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Песьяков направляет сжатый кулак в сторону мяча и соперника, при этом он опаздывает первым сыграть в мяч и совершает безрассудный контакт с головой игрока «Краснодара». ВАР обосновано вмешался в игровую ситуацию, пригласив судью к монитору. После просмотра эпизода на мониторе был правильно назначен пенальти. Также судье следовало вынести предупреждение вратарю «Крыльев Советов» за безрассудное поведение.

3. Момент по обращению ФК «Крылья Советов»

Время по таймеру: 30-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Краснодара»

Решение комиссии: судьи правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара»

Голосование: единогласно

Мотивировка: действия защитника «Краснодара» Сергея Черникова в единоборстве с атакующим игроком «Крылья Советов» Сергеем Божиным не являются наказуемыми. Черников ведет контактное единоборство за мяч в нормальной манере без нарушения правил, со стороны защитника нет толчка или задержки соперника.

Матч РПЛ , 6 тур, «Сочи» (Сочи) – «Балтика» (Калининград), судья – Антон Фролов

Момент по обращению ФК «Сочи»

Время по таймеру: 26-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Сочи»

Решение комиссии: судьи ошибочно назначил пенальти в ворота «Сочи»

Голосование: единогласно

Мотивировка: действия защитника «Сочи» Игнассио Сааведра в единоборстве за мяч с нападающим «Балтики» Ильей Петровым не являются наказуемыми., Защитник естественно двигался к мячу, а нападающий «Балтики» сам инициировал контакт с ногой соперника при попытке замаха для удара по мячу. ВАР следовало пригласить судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, после чего судье следовало отменить свое первоначальное решение о назначении пенальти.

Матч РПЛ , 6 тур, ЦСКА (Москва) – «Акрон» (Тольятти), судья – Василий Казарцев

1. Момент по обращению ФК «Акрон»

Время по таймеру: 57-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Акрона»

Решение комиссии: судьи ошибочно назначил пенальти в ворота «Акрона»

Голосование: единогласно

Мотивировка: контакт мяча с рукой защитника «Акрона» Марата Бокоева ненаказуемый. Два игрока прыгают вверх в попытке сыграть в мяч. Нападающий играет в мяч головой, который попадает в руку защитника.

Учитывая, что рука находилась в естественном положении и её расположение было оправдано движением игрока при выпрыгивании в единоборстве за верховой мяч, расстояние было коротким и полёт мяча был направлен вниз, в сторону газона – нарушения правил нет.

2. Момент по обращению ФК «Акрон»

Время по таймеру: 68-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота ЦСКА

Решение: судьи правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА

Голосование: единогласно