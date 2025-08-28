КДК отменил красную карточку Садулаева в матче «Оренбург» – «Ахмат»

1756386900

вчера, 16:15

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку полузащитника «Ахмата» , показанную в матче пятого тура чемпионата России против «Оренбурга».

Об этом рассказал заявил председатель КДК РФС :

Заслушали футболиста, рассмотрели заявление клуба по отмене красной карточки. Решение – удовлетворить заявление, исправить ошибку судьи, отменить ошибочное применение удаления. Данное решение принято с учетом мнение ЭСК РФС .