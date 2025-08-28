 
КДК отменил красную карточку Садулаева в матче «Оренбург» – «Ахмат»

вчера, 16:15
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева, показанную в матче пятого тура чемпионата России против «Оренбурга».

Об этом рассказал заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц:

Заслушали футболиста, рассмотрели заявление клуба по отмене красной карточки. Решение – удовлетворить заявление, исправить ошибку судьи, отменить ошибочное применение удаления. Данное решение принято с учетом мнение ЭСК РФС.

Теперь после отмены удаления Садулаев сможет сыграть за «Ахмат» в гостях против «Ростова» в шестом туре чемпионата РПЛ. Игра состоится 30 августа.

Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 21:15
Судью нужно удалить, запретить даже смотреть футбол…
112910415
112910415
вчера в 17:37
Справедливость частично восторжествовала
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:59
А очки то не вернуть
Гость
