КДК отменил красную карточку Садулаева в матче «Оренбург» – «Ахмат»

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева, показанную в матче пятого тура чемпионата России против «Оренбурга».
Об этом рассказал заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц:
Заслушали футболиста, рассмотрели заявление клуба по отмене красной карточки. Решение – удовлетворить заявление, исправить ошибку судьи, отменить ошибочное применение удаления. Данное решение принято с учетом мнение ЭСК РФС.
Теперь после отмены удаления Садулаев сможет сыграть за «Ахмат» в гостях против «Ростова» в шестом туре чемпионата РПЛ. Игра состоится 30 августа.