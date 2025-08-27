«Ахмат» обратился в ЭСК РФС по удалению Садулаева в игре с «Оренбургом»

В службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили источнику об обращении «Ахмата» и махачкалинского «Динамо» в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по итогам матчей 6-го тура РПЛ.
Команда из Грозного сыграла вничью с «Оренбургом» на выезде со счётом 2:2. Дагестанский клуб в Санкт-Петербурге потерпел поражение от «Зенита» 0:4.
«Ахмат» обратился по удалению Лечи Садулаева в матче с «Оренбургом» на 64‑й минуте.
Махачкалинское «Динамо» обратилось по трём эпизодам в матче с «Зенитом»: назначению пенальти на 24‑й минуте, по неназначению пенальти на 31‑й минуте, по засчитанному голу на 72‑й минуте.