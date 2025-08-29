Объявлены судейские назначения на 7-й тур Российской Премьер-Лиги

Российский футбольный союз опубликовал назначения арбитров и инспекторов на матчи 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
30 августа (суббота)
«Оренбург» – «Рубин»: судья – Евгений Буланов
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Александр Гвардис.
«Зенит» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов
Помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.
«Спартак» – «Сочи»: судья – Иван Абросимов
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Егор Егоров; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Ростов» – «Ахмат»: судья – Алексей Сухой
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Андрей Болотенков; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.
31 августа (воскресенье)
«Акрон» – «Балтика»: судья – Ян Бобровский
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Алексей Стипиди; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Николай Иванов.
«Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасёв
Помощники судьи – Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.
ЦСКА – «Краснодар»: судья – Рафаэль Шафеев
Помощники судьи – Игорь Демешко, Максим Белокур; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.
«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва: судья – Артём Чистяков
Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Лапочкин.