Объявлены судейские назначения на 7-й тур Российской Премьер-Лиги

вчера, 17:38

Российский футбольный союз опубликовал назначения арбитров и инспекторов на матчи 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

30 августа (суббота)

«Оренбург» – «Рубин»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов

Помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Спартак» – «Сочи»: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Егор Егоров; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ростов» – «Ахмат»: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Андрей Болотенков; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.

31 августа (воскресенье)

«Акрон» – «Балтика»: судья – Ян Бобровский

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Алексей Стипиди; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Николай Иванов.

«Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасёв

Помощники судьи – Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Игорь Демешко, Максим Белокур; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва: судья – Артём Чистяков

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Лапочкин.

sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:22
Не думаю! Подача заяв в ЭСК это уже как тренд
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 18:17
Спасибо, но это не мое. В РПЛ для себя делаю прогнозы и чаще всего верные .А публично не хочу.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:13
Предлагаем попробовать сделать ставку в конкурсе прогнозов, там ставки без денежного элемента, это как раз больше как игр ради интереса, ради проверки себя, с соревновательным элементом. Ставки можно делать на страницах матчей.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:08, ред.
Больше 50 лет интересуюсь футболом, всеми клубами РПЛ, никогда не давал прогнозы, но сейчас не удержусь. С учетом предстоящего гипотетического юбилея в Москве игра закончится вничью. Так нужно и юбиляру и хозяевам РФС
lotsman
lotsman
вчера в 17:58
Может в этом туре обойдутся без ЭСК.)
Гость
