«Акрон» обратился в ЭСК РФС по двум моментам встречи с ЦСКА

вчера, 15:35

В службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили источнику об обращении «Акрона» и «Сочи» в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС по итогам матчей 6-го тура РПЛ .

Тольяттинская команда в Москве уступила ЦСКА со счётом 1:3, а сочинцы дома потерпели поражение от «Балтики» 0:2.