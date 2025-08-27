 
«Акрон» обратился в ЭСК РФС по двум моментам встречи с ЦСКА

вчера, 15:35

В службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили источнику об обращении «Акрона» и «Сочи» в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС по итогам матчей 6-го тура РПЛ.

Тольяттинская команда в Москве уступила ЦСКА со счётом 1:3, а сочинцы дома потерпели поражение от «Балтики» 0:2.

«Акрон» просит ЭСК оценить действия судей в эпизодах с назначением пенальти в ворота тольяттинской команды на 57‑й минуте и не назначением 11‑метрового удара в ворота ЦСКА на 68‑й минуте.

«Сочи» обратился в комиссию по моменту на 26‑й минуте домашнего матча против калининградской «Балтики» (0:2), по итогам которого арбитр Антон Фролов назначил пенальти в ворота хозяев поля.

Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:36
Да, уж, судьи откровенно помогли ЦСКА.
