Аршавин: «Половина пенальти за игру рукой – „левейшие“ пенальти»

вчера, 10:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Заместитель председателя правления по спортивному развитию ФК «Зенит» Андрей Аршавин заявил, что он хотел бы получить разъяснения от Милорада Мажича по поводу назначения пенальти за игру рукой в российских турнирах:

Сейчас все угловые и штрафные сводятся не к тому, чтобы забить гол, а чтобы навесить на голову своему или чужому, и чтобы он после этого целился не в ворота, а в сторону руки. Как показал матч ЦСКА – «Акрон», можно в пол бить, случайно мяч попадет в руку, и они уверенно назначат пенальти.

Поэтому хотелось бы обратиться к Милораду Мажичу. Ему действительно нравится чемпионат по «попади в руку»? Половина пенальти за игру рукой – «левейшие» пенальти. В суть игры в футбол они вообще не ложатся.

Бывший сербский арбитр Мажич с июня 2023 года занимает должность руководителя департамента судейства РФС.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:54, ред.
В корне с вами не согласен, Анатолий. Вы обратите хотя бы внимание на его речь, - она правильная, лаконичная, без слов паразитов, разного рода экания / мэкания... Плюс ко всему человек наделён тонким чувством юмора , чем явно обделены род особей к которым вы его отнесли.

Чтобы так излагать свои мысли как Аршавин, нужно по меньшей мере много читать, а по большей иметь достаточный объём понятий что откуда в жизни берётся и почему...

Рядом с ним такие как Бубнов, Зюба, да и тот же Карпин - полные дегенераты.
Сп62
Сп62 ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 18:49
Я обращаю внимание на смысл его высказывания, а не на издержки стиля высказывания.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:26
Есть разные степени и категории ума. Аналитического ума у него нет совсем. Возможно из-за серьезных пробелов в образовании и пребывания в неблагополучной среде в детстве. Надо сказать ,что он не сильно выделяется в худшую сторону от других, таких как Бубнов, Мостовой да и конечно Дзюба.
nubom
nubom
вчера в 16:19
Арщавин прав. Однако, от Мажича, на мой взгляд, следует получить ответ на главный вопрос: “Зачем нужен в РПЛ VAR?”. Наш российский ВАР - это кувалда для сборки наручных часов. Можно сто раз ругаться на интернет в деревне Гадюкино, сидя в сарайке на вырубленном очке, но от этого смартфон лучше показывать не станет. Необходимо вернуть главному судье личную ответственность за принятые им решения, а не искать потом крайнего, который пуговицы пришивал. Глядишь, половина “левейших” пенальти пропадет автоматически – их просто никто не заметит. А если заметит, то судья сначала сто раз подумает, прежде чем свистеть. И боковые начнут махать флажками в момент офсайда, а не после начала игры с центра поля.
Я все сказал…
Red blu
Red blu ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:25, ред.
А где же был Аршавин после второго тура РПЛ? Когда за левейший пенальти в ворота Рубина Зениту дали пробить этот пенальти? Почему он говорит про левейшие пенальти в других играх, где нет его Зенита, а выступает только после шестого тура?
А после того как в пользу Зенита назначили пять пенальти в шести турах нового сезона РПЛ, Аршавину бы лучше вообще не выступать про пенальти.
Сп62
Сп62
вчера в 15:21
Кто болеет за футбол с 60-70х годов, тот должен помнить, что тогда было чёткое разделение в формулировках: мяч попал в руку и игра рукой. Определение истины давали на откуп судье в поле при содействии помощников. Конечно, были спорные моменты, как и сейчас, но футбольной логики было гораздо больше. Человек не может нормально выпрыгнуть с руками за спиной. Какой же это футбол. Отмашки по лицу тоже бывают разными. Давайте играть со связанными руками. Вот так убивают футбол нефутбольные люди. А Аршавин прав в корне и не надо его упрекать, что он не отметил ВСЕ левейшие пенальти.
Red blu
Red blu
вчера в 14:52, ред.
Аршавин: "Если рука у соперника Зенита это правильно пенальти, если рука у других команд это левейшие пенальти.")))
Андрюша скромно умолчал про то как был назначен пенальти в ворота «Рубина» в матче 2-го тура РПЛ с «Зенитом».

На 7-й минуте мяч после заброса «Зенита» со своей половины попал в область локтя защитнику казанцев Алексею Грицаенко, который в этот момент находился лицом к воротам и боролся с соперником. Сухой сперва не зафиксировал нарушения правил, но затем пообщался с видеоассистентом и после изучения повтора назначил пенальти.
Андрюша, вот это левейшие пенальти, и Зениту дали его пробить.
Брулин
Брулин
вчера в 14:13
И ведь в целом Андрей Сергеевич прав. У нас сейчас эти пенали - первый способ манипуляции результатом игры.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:10, ред.
Ум - не сильнейшая сторона личности Аршавина ? А каким образом это отменяет наличие у него ума, Анатолий ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:55
Демонстрация ума - это не сильнейшая сторона личности Аршавина. Демонстрировать можно то, что в наличии, да и то не всегда.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:52
Фантазёр Аршавин, тут в ворота головой попасть не могут, а попасть в руку снайпер нужен. Есть правила и не надо умничать.
Real Oviedo
Real Oviedo ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 12:32
Поверь такой футбол ты не захочешь смотреть. Чемпионат по прицельному попаданию мячом в руки соперников. Некоторые вообще предлагают офсайды отменить. В каждом туре есть судейские скандалы. Несмотря на то что судьям дали инструмент ВАР они все равно продолжают ошибаться. В первую очередь необходимо повышать квалификацию судей иначе они так и будут судить что каждая рука это пенальти не понимая смысла игры. Как сказал Аршавин половина пенальти за игру рукой левые и я с ним полностью согласен.
lazzioll
lazzioll ответ Real Oviedo (раскрыть)
вчера в 12:06
простое попадание в руку которая находится на уровне головы и раскинуты в стороны тоже случайная??? для этого есть правило, что рука увеличивает площадь тела то она не случайна. за попадание в руку вдоль тела и прижатую я пенальти не помню. все там в правилах нормально расписано до мелочей. но всегда будут недовольные. поэтому как посетитель выше считает - любая рука в штрафной пенальти и все. держите руки за спиной
Vilar
Vilar
вчера в 11:10
Аршавин забыл добавить, что любые ваши возмущения по поводу назначения пенальти, из-за случайного попадания мяча в руку: это ваши проблемы. Стареет.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:58, ред.
Половина левейшие за игру левой рукой, а половина правейшие за игру правой. Логика ясна. Ну там ещё должен быть какой то мизерный процент за игру обеими, хотя я такого не припомню
Real Oviedo
Real Oviedo
вчера в 10:55
Согласен с Аршавиным. Правила нуждаются в корректировке. Нужно разделять умышленную игру рукой от простого попадания мяча в руку. Это уже не футбол когда игроки специально целятся в руки соперников а судьи потакают этому.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:53
С такими выпадами, как бы Аршавину без работы не остаться... Тот, кто демонстрирует наличие ума, в РПЛ лишний.
npeznh9e6akd
npeznh9e6akd
вчера в 10:41
Любая рука - пенальти, былобы честнее.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:40
Согласен с Андреем, но почему то он забыл добавить "в пользу Зенита"
