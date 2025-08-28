Аршавин: «Половина пенальти за игру рукой – „левейшие“ пенальти»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию ФК «Зенит» заявил, что он хотел бы получить разъяснения от по поводу назначения пенальти за игру рукой в российских турнирах:

Сейчас все угловые и штрафные сводятся не к тому, чтобы забить гол, а чтобы навесить на голову своему или чужому, и чтобы он после этого целился не в ворота, а в сторону руки. Как показал матч ЦСКА – «Акрон», можно в пол бить, случайно мяч попадет в руку, и они уверенно назначат пенальти.

Поэтому хотелось бы обратиться к Милораду Мажичу. Ему действительно нравится чемпионат по «попади в руку»? Половина пенальти за игру рукой – «левейшие» пенальти. В суть игры в футбол они вообще не ложатся.