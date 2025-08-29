Судья Опейкина об удалении Мохеби: «Никто меня не трогал»

Арбитр Российской Премьер-Лиги в эфире «Матч Премьер» рассказала об удалении полузащитника «Ростова» в матче Кубка России с «Пари НН».

Хавбек на 85‑й минуте игры 2-го тура группового этапа Пути РПЛ получил вторую жёлтую карточку. Сообщалось, что футболист коснулся груди судьи, когда пытался оспорить нарушение правил на . После консультаций с видеоарбитром игроку была показана вторая жёлтая карточка.

Вторую жёлтую карточку (Мохеби) — за грубую игру. То, что говорилось в прессе, конечно, всё не так. Никто меня не трогал, просто игрок понимал, что сейчас будет предупреждение, подошёл на эмоциях. Мне нужно было установить, кто это. И оказалось, что это действительно он. Но он понимал, за что удалён. Я понимала, за что его удаляю. Мне кажется, он даже не обратил на это внимания, точно не читал прессу. И я, естественно, не ждала никаких извинений, потому что это всё было выдумано, как воздушный шарик.

Я всегда к любому матчу подхожу с полным настроем. То есть для меня нет каких‑то проходных, лёгких матчей. Неважно, кто играет, мужчины или женщины.