Судья Опейкина об удалении Мохеби: «Никто меня не трогал»

вчера, 18:55
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Арбитр Российской Премьер-Лиги Вера Опейкина в эфире «Матч Премьер» рассказала об удалении полузащитника «Ростова» Мохаммеда Мохеби в матче Кубка России с «Пари НН».

Хавбек на 85‑й минуте игры 2-го тура группового этапа Пути РПЛ получил вторую жёлтую карточку. Сообщалось, что футболист коснулся груди судьи, когда пытался оспорить нарушение правил на Свене Кариче. После консультаций с видеоарбитром игроку была показана вторая жёлтая карточка.

Вторую жёлтую карточку (Мохеби) — за грубую игру. То, что говорилось в прессе, конечно, всё не так. Никто меня не трогал, просто игрок понимал, что сейчас будет предупреждение, подошёл на эмоциях. Мне нужно было установить, кто это. И оказалось, что это действительно он. Но он понимал, за что удалён. Я понимала, за что его удаляю. Мне кажется, он даже не обратил на это внимания, точно не читал прессу. И я, естественно, не ждала никаких извинений, потому что это всё было выдумано, как воздушный шарик.

Я всегда к любому матчу подхожу с полным настроем. То есть для меня нет каких‑то проходных, лёгких матчей. Неважно, кто играет, мужчины или женщины.

SpaM-10
SpaM-10
вчера в 20:21
Там трогать нечего.
a-league
a-league ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 19:46, ред.
Согласен, одним словом, сделаны из ребра ...
После такого судейства ей надо запретить даже таблички с заменами показывать на бровке. Полное непонимание динамики игры, уровня единоборств и пр.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:32
Для чего вообще женщина-судья в игре мужских команд…что за дурацкая мода пошла
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:25
Судья Опейкина об удалении Мохеби: «Никто меня не трогал, пришлось привлекать внимание.»
Capral
Capral
вчера в 19:20
Похоже, она очень жалеет, что не коснулся. Так ждала, так надеялась, даже ЖК показала, а он, так и не понял её желаний...
