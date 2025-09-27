Хавбек МЮ Майну учит испанский и готов к переезду в Мадрид

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну уже длительное время изучает испанский язык.
За Майну внимательно следят мадридский «Реал» и мадридский «Атлетико», так как он по-прежнему находится вне планов менеджера Рубена Аморима.
The Sun утверждает, что полузащитник будет готов рассмотреть вариант с переездом в Мадрид. Майну изучает испанский язык с тех пор, как в «Юнайтед» пришли Амад Диалло и Алехандро Гарначо, ныне выступающий за «Челси».
Оба молодых футболиста говорят по-испански, и Майну захотел выучить этот язык, когда в команде появились новые игроки, чтобы лучше понимать их.