Хавбек МЮ Майну учит испанский и готов к переезду в Мадрид

1758961247

вчера, 11:20

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» уже длительное время изучает испанский язык.

За Майну внимательно следят мадридский «Реал» и мадридский «Атлетико», так как он по-прежнему находится вне планов менеджера Рубена Аморима.

The Sun утверждает, что полузащитник будет готов рассмотреть вариант с переездом в Мадрид. Майну изучает испанский язык с тех пор, как в «Юнайтед» пришли Амад Диалло и Алехандро Гарначо, ныне выступающий за «Челси».

Оба молодых футболиста говорят по-испански, и Майну захотел выучить этот язык, когда в команде появились новые игроки, чтобы лучше понимать их.