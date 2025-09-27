  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Хавбек МЮ Майну учит испанский и готов к переезду в Мадрид

вчера, 11:20

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну уже длительное время изучает испанский язык.

За Майну внимательно следят мадридский «Реал» и мадридский «Атлетико», так как он по-прежнему находится вне планов менеджера Рубена Аморима.

The Sun утверждает, что полузащитник будет готов рассмотреть вариант с переездом в Мадрид. Майну изучает испанский язык с тех пор, как в «Юнайтед» пришли Амад Диалло и Алехандро Гарначо, ныне выступающий за «Челси».

Оба молодых футболиста говорят по-испански, и Майну захотел выучить этот язык, когда в команде появились новые игроки, чтобы лучше понимать их.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиМайну готов уйти из «Манчестер Юнайтед» ради участия в ЧМ-2026
24 сентября
Хёйсен перед трансфером в «Реал» отказал другому топ-клубу
21 сентября
Винисиус покинет «Реал», если не будет зарабатывать на уровне Мбаппе
21 сентября
Экс-игрок «Ман Сити» Менди будет выступать в чемпионате Польши
16 сентября
Лапорта «одержим» идеей трансфера Холанда в «Барселону»
16 сентября
Топ-клубы АПЛ хотят подписать вундеркинда из «Барселоны»
11 сентября
 
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:18
Ну и зачем его тогда на поле выпускают? О чем он думает там? Но не об игре!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:37
А нужен ли он в Мадриде?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:29
С таким цветом кожи в Реал всегда открыта дорога))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 