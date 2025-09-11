Топ-клубы АПЛ хотят подписать вундеркинда из «Барселоны»

1757580995

вчера, 11:56

Гранды Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», по сообщениям, ведут борьбу за подписание контракта с юным талантом «Барселоны».

По данным испанского издания Fichajes, «Манчестер Юнайтед» является клубом Премьер-лиги, наиболее заинтересованным в 17-летнем .

Фернандес считается будущей суперзвездой, и, по слухам, он близок к дебюту в основном составе в Ла Лиге.

Команде Рубена Аморима не будет легко заполучить этого атакующего полузащитника, поскольку «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси» также заинтересованы в его переходе в Англию.

Молодой игрок был в составе «Барселоны» во время ее турне по Азии и забил последний гол в матче против японской команды «Виссел Кобе», который закончился со счетом 3:1 в пользу «Барселоны».