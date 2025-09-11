  • Поиск
Топ-клубы АПЛ хотят подписать вундеркинда из «Барселоны»

вчера, 11:56

Гранды Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», по сообщениям, ведут борьбу за подписание контракта с юным талантом «Барселоны».

По данным испанского издания Fichajes, «Манчестер Юнайтед» является клубом Премьер-лиги, наиболее заинтересованным в 17-летнем Педро Фернандесе.

Фернандес считается будущей суперзвездой, и, по слухам, он близок к дебюту в основном составе в Ла Лиге.

Команде Рубена Аморима не будет легко заполучить этого атакующего полузащитника, поскольку «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси» также заинтересованы в его переходе в Англию.

Молодой игрок был в составе «Барселоны» во время ее турне по Азии и забил последний гол в матче против японской команды «Виссел Кобе», который закончился со счетом 3:1 в пользу «Барселоны».

Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:14
Барселона просто так не отпускает своих вундеркиндов , им нужны новые Месси, Хави , Иньеста
u4xgfzkagfzc
u4xgfzkagfzc
вчера в 14:20
Хотеть не вредно, хочет ли этого Барса
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:23
Ну и кто победит в этой битве зв вундеркинда.
