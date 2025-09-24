  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Майну готов уйти из «Манчестер Юнайтед» ради участия в ЧМ-2026

вчера, 22:31

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну может сменить клуб в зимнее окно. Игрок может запросить вариант с арендой в другой клуб, так как рассчитывает, что это повысит его шансы попасть в заявку сборной Англии на ЧМ-2026.

Майну не вписывается в игровую схему 3-4-3, которую практикует в МЮ тренер Рубен Аморим, а потому имеет ограниченную практику.

Подписывайся в ВК
Все новости
Хёйсен перед трансфером в «Реал» отказал другому топ-клубу
21 сентября
Винисиус покинет «Реал», если не будет зарабатывать на уровне Мбаппе
21 сентября
Экс-игрок «Ман Сити» Менди будет выступать в чемпионате Польши
16 сентября
Лапорта «одержим» идеей трансфера Холанда в «Барселону»
16 сентября
Топ-клубы АПЛ хотят подписать вундеркинда из «Барселоны»
11 сентября
Слухи«Манчестер Юнайтед» отправит Маласию в Турцию
11 сентября
 
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:58
Аморим ещё и какие-то схемы использует? А ведь его не уволят...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:00
Майну еще в прошлом году говорил что хочет уйти из МЮ.
и все было не из за позиции на поле или вне заявки.
игрок и его агент требовали около 200 т. фунтов в неделю.
что совсем не коррелирует с его игрой.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:50
Так и профукают талантливого парня
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 