Майну готов уйти из «Манчестер Юнайтед» ради участия в ЧМ-2026

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну может сменить клуб в зимнее окно. Игрок может запросить вариант с арендой в другой клуб, так как рассчитывает, что это повысит его шансы попасть в заявку сборной Англии на ЧМ-2026.
Майну не вписывается в игровую схему 3-4-3, которую практикует в МЮ тренер Рубен Аморим, а потому имеет ограниченную практику.
и все было не из за позиции на поле или вне заявки.
игрок и его агент требовали около 200 т. фунтов в неделю.
что совсем не коррелирует с его игрой.
