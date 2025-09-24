Майну готов уйти из «Манчестер Юнайтед» ради участия в ЧМ-2026

1758742262

вчера, 22:31

Хавбек «Манчестер Юнайтед» может сменить клуб в зимнее окно. Игрок может запросить вариант с арендой в другой клуб, так как рассчитывает, что это повысит его шансы попасть в заявку сборной Англии на ЧМ -2026.