  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

Винисиус покинет «Реал», если не будет зарабатывать на уровне Мбаппе

вчера, 11:18

Винисиус Жуниор, как сообщается, готов покинуть «Реал Мадрид», если его требования по контракту не будут удовлетворены. Бразилец желает получать такую же зарплату, как Килиан Мбаппе.

25-летний футболист ведет переговоры о новом контракте на «Сантьяго Бернабеу» уже почти год, но прогресса в этом вопросе не наблюдается.

Винисиус удачно начал сезон 2025/26, забив два гола и отдав две результативные передачи в пяти матчах Ла Лиги. По данным испанского издания Diario AS, бразилец надеется, что его хорошая форма приведет к заключению нового соглашения, по которому он будет зарабатывать столько же, сколько Мбаппе.

В настоящее время Мбаппе является самым высокооплачиваемым игроком «Реала», и Винисиус опасается, что с приходом Хаби Алонсо француз может занять его предпочтительное место на левом фланге.

Подписывайся в ВК
Все новости
Экс-игрок «Ман Сити» Менди будет выступать в чемпионате Польши
16 сентября
Лапорта «одержим» идеей трансфера Холанда в «Барселону»
16 сентября
Топ-клубы АПЛ хотят подписать вундеркинда из «Барселоны»
11 сентября
Слухи«Манчестер Юнайтед» отправит Маласию в Турцию
11 сентября
Джику, которым интересуется «Спартак», разорвал контракт с «Фенербахче»
08 сентября
СлухиБруну Фернандеш отклонил три предложения из Саудовской Аравии
07 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:40
Счастливого пути!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:21
Сегодня смотрел матчи сборной Бразилии 🇧🇷 на чемпионате мира 2022 в Катаре... Винисиус уже тогда показывал фантастическую игру, гораздо более интересную, чем у того же Неймара, но так и не стал первым в главной команде страны. В Реале он тоже был лучшим по игре, но так и не стал первым. Первым Перес назначил нового человека – Мбаппе. Вокруг него и принято решение строить новую команду. Естественно, что новому лидеру все главные почести - и самую высокую зарплату, и футболку с номером 10. Винисиус обиделся? Это его проблемы.
Брулин
Брулин
вчера в 13:04
Вини надо в Италию или Францию как свободный игрок
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:58
Вот РЕАЛьно бесит зависть одного миллионера к зарплате другого. И вдвойне бесит, когда плачется ниггер. Ну тебе что, жрать дома нечего или на лимузин чутка не хватило? Возьми кредит, или в долг у того же Мбаппе. Он по дружески, процент не возьмёт, ну или возьмёт минимальный. Злобствую...
Drosmo
Drosmo
вчера в 12:44
Исходя из результативности, эффективности и приносимой пользы для команды, Винисиус должен получать раза в два меньше чем Мбаппе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:36
Скорей всего Перес согласится на все условии Винисиуса))бразильский рынок нельзя упустит
particular
particular
вчера в 12:02, ред.
Интересно, когда идёт речь о сравнении уровня игры... А когда льётся болтовня про уровень зарплат, - это уже не про футбол...
mndu7rkate7h
mndu7rkate7h
вчера в 11:59
Алонсо давно пляшет под Камерунским Эму,а ты Вини побольше играй на Камерунского Эму ,он тебе пас вблизи штрафной не отдаст,запомни это ,вспомни слова Неймара о Камерунском Эму!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 11:49
Может Винисиусу стоит в саудовскую Лигу перейти, там ему заплатят столько, сколько он попросит?! Хочешь зарабатывать как Мбаппе, играй тогда тоже так хорошо. А то, футбол показывает через раз, а деньги хочет получать очень большие. Может Реалу стоит больше ставить Родриго в стартовый состав, если Винисиус отказывается от продления срока действия договора? Может Родриго заиграет на левом фланге лучше, чем праймовый Винисиус? Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:43
Продать расиста и не мучаться
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:31, ред.
Дурной не только Вини, но и его агент.

А если в целом... Плохо Алонсо работает с пацанами. Нет наставничества и бесед индивидуальных. Вправить остаток мозгов некому ишаку бразильскому..., а ведь он нужен Реалу. Весьма нужен!!
Вещий
Вещий
вчера в 11:29
К сожалению деньги когда то угробят футбол....
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 11:22
прямо сейчас он в тени Мбаппе, придётся уступать по зп
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 