Винисиус покинет «Реал», если не будет зарабатывать на уровне Мбаппе

вчера, 11:18

, как сообщается, готов покинуть «Реал Мадрид», если его требования по контракту не будут удовлетворены. Бразилец желает получать такую же зарплату, как .

25-летний футболист ведет переговоры о новом контракте на «Сантьяго Бернабеу» уже почти год, но прогресса в этом вопросе не наблюдается.

Винисиус удачно начал сезон 2025/26, забив два гола и отдав две результативные передачи в пяти матчах Ла Лиги. По данным испанского издания Diario AS, бразилец надеется, что его хорошая форма приведет к заключению нового соглашения, по которому он будет зарабатывать столько же, сколько Мбаппе.

В настоящее время Мбаппе является самым высокооплачиваемым игроком «Реала», и Винисиус опасается, что с приходом Хаби Алонсо француз может занять его предпочтительное место на левом фланге.