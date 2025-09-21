  • Поиск
Хёйсен перед трансфером в «Реал» отказал другому топ-клубу

вчера, 11:31

Агент защитника «Реала» Дина Хёйсена заявил, что ПСЖ также был заинтересован в испанце.

Хёйсен был подписан «Реалом» летом 2025 года из «Борнмута».

Агент центрального полузащитника Али Барат сообщил Foot Mercato:

Директор ПСЖ Луиш Кампуш, как всегда, одним из первых распознал его потенциал.

ПСЖ был реальным вариантом (в 2024 году), но Дин считал, что у него больше шансов стабильно играть в «Борнмуте», чем в Париже.

На этом уровне решения принимаются не только на основе самого высокого финансового предложения, но и на основе наилучшего возможного карьерного пути. Для Дина «Реал Мадрид» — лучший выбор для его будущего на данном этапе карьеры.

Drosmo
Drosmo
вчера в 12:41
"Хёйсен был подписан «Реалом» летом 2024 года из «Борнмута»."

Летом 2025 года
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:18
Судя по его игре за Реал особо ПСЖ не расстроился.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 11:52
Здравствуйте. Эти матчи ещё не сыграны.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:52
Ну зачем щас про это вспоминать
shlomo
shlomo ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 11:38, ред.
Добра Вам! .... если не получится сделать группу (не наберутся желающие) " Без призов" в октябре, то я попытаюсь ее сделать в ноябре (если не будет форс-мажера)....
