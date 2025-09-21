Хёйсен перед трансфером в «Реал» отказал другому топ-клубу

Агент защитника «Реала» заявил, что ПСЖ также был заинтересован в испанце.

Хёйсен был подписан «Реалом» летом 2025 года из «Борнмута».

Агент центрального полузащитника Али Барат сообщил Foot Mercato:

Директор ПСЖ Луиш Кампуш, как всегда, одним из первых распознал его потенциал.

ПСЖ был реальным вариантом (в 2024 году), но Дин считал, что у него больше шансов стабильно играть в «Борнмуте», чем в Париже.

На этом уровне решения принимаются не только на основе самого высокого финансового предложения, но и на основе наилучшего возможного карьерного пути. Для Дина «Реал Мадрид» — лучший выбор для его будущего на данном этапе карьеры.