Лапорта «одержим» идеей трансфера Холанда в «Барселону»

вчера, 11:44

Трансфер стал «навязчивой идеей» для главы «Барселоны» , и президент каталонцев уверен, что норвежского нападающего можно будет выманить у «Манчестер Сити».

Летом 2026 года «блауграна» будет искать нового №9, так как у польского нападающего заканчивается контракт и он становится свободным агентом. Ветерану-форварду уже 37 лет, и ожидается, что контракт с ним не будет продлен, несмотря на то, что в прошлом сезоне он забил 42 гола за победителей Ла Лиги.

«Барселона» присматривается к из «Атлетико», но, как пишет издание El Nacional, Лапорта по-настоящему одержим идеей заполучить Холанда. Отмечается, что в руководстве каталонского клуба считают, что переход норвежца вполне реален, несмотря на его контракт с «Сити» до 2034 года.