  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Лапорта «одержим» идеей трансфера Холанда в «Барселону»

вчера, 11:44

Трансфер Эрлинга Холанда стал «навязчивой идеей» для главы «Барселоны» Жоана Лапорты, и президент каталонцев уверен, что норвежского нападающего можно будет выманить у «Манчестер Сити».

Летом 2026 года «блауграна» будет искать нового №9, так как у польского нападающего Роберта Левандовского заканчивается контракт и он становится свободным агентом. Ветерану-форварду уже 37 лет, и ожидается, что контракт с ним не будет продлен, несмотря на то, что в прошлом сезоне он забил 42 гола за победителей Ла Лиги.

«Барселона» присматривается к Хулиану Альваресу из «Атлетико», но, как пишет издание El Nacional, Лапорта по-настоящему одержим идеей заполучить Холанда. Отмечается, что в руководстве каталонского клуба считают, что переход норвежца вполне реален, несмотря на его контракт с «Сити» до 2034 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Топ-клубы АПЛ хотят подписать вундеркинда из «Барселоны»
11 сентября
Слухи«Манчестер Юнайтед» отправит Маласию в Турцию
11 сентября
Джику, которым интересуется «Спартак», разорвал контракт с «Фенербахче»
08 сентября
СлухиБруну Фернандеш отклонил три предложения из Саудовской Аравии
07 сентября
Слухи«Трабзонспор» согласовал с МЮ аренду Онаны
06 сентября
«Ливерпуль» сохранил за собой право обратного выкупа Куансы
06 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
SpaM-10
SpaM-10 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 21:22
Здесь нет ничего более очевидного, чем то, что Кака ещё в Милане начал сдавать.
Sergo81
Sergo81 ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 21:20
Давай закончим этот пустой разговор, у нас разное понимание очевидных вещей. Не вижу смысла что-то кому-то доказывать.
SpaM-10
SpaM-10 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 20:44, ред.
А последний сезон Рауля в Реале без Моура был выдающимся? Очень слабый.
Ничего там сверъестественного в Шальке не было. Разве что для такого клуба как из Гильзенкирхена.
И куда там Рауля пихать при наличии Бензема и Игуаина?
SpaM-10
SpaM-10 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 20:39
Ну вот посмотрел бы Милан и проанализировал. Какой там был Кака в последние сезоны. Как его в ЛЧ сожрал какой-то Фламини в обоих играх.
Шевченко это переезд в 30 лет в другую страну, в более интенсивный чемпионат. А в Ньюкасле без Моура он показал свой класс?
Sergo81
Sergo81 ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 20:22
И не только их. Принцип работы моуриньо, это никаких авторитетов в команде, кроме него. Пришёл в Реал и сразу Рауль на выход в 2010. А какой отрезок Рауль выдал в шальке, излишне напоминать. А касильяс на выход, это реалии. Нужно и смотреть и анализировать.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:07
А у них денег хватит на его зарплату?
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 19:50
Что-то много нынче стало "одержимых"...
SpaM-10
SpaM-10 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 19:03
Моуриньо Кака угробил? Это что-то новое. Надо было Милан смотреть, последние сезоны Кака там. Да и по Шеве вилами по воде.
112910415
112910415
вчера в 18:19
Будем надеяться, что это выдумка
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:36
Понятно что Барселоне нужна яркая звезда в команде. Да и президент Лалиги хочет чтобы он перешел в Барселону , Лалиге нужны звезды после ухода Рона и Месси упала зрелищность чемпионата. Им нужна новая противостояние Холланд и Мбаппе.
Sergo81
Sergo81 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:30
В Спортинге роналду забил только три мяча. Бомбардиром он стал позже, в Реале. А в МЮ во второй заход трудно было не адаптироваться, там уже не было команды. Каждый сам за себя. Да и с роном сравнивать Холланда не корректно. Разный уровень. И в адаптации важен тренер. Карло раскрыл полностью кака и шевченко. А моуриньо их обоих угробил. Обладателей ЗМ, вот и адаптация.
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:04
Я доверяю своим словам с большим запасом!

Интер вообще-то играл с МС в финале ЛЧ, я там не увидел от Холанда большой пользы. Итальянцы могли выиграть, будь Лукаку чуть поточнее в своих действиях.

Да и в целом по Холанду и раньше были разговоры о том, что он себя показывает со слабыми соперниками.

А вот в прошлом сезоне Барселона чудила страшно в обороне, даже с Интером не оставили рискованную тактику с высокой линией защиты - забили 6, а вот пропустили 7.
Будь хоть три Холанда в атаке проиграли бы, если нет обороны.
Capral
Capral ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 17:01
"Серые волки"...)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:00
Флик никогда мне не импонировал как тренер, но надо отдать ему должное в том, что он создал совершенно особенную атаку Барселоны, непохожую на всех остальных. Понимая свои слабые места в организации игры и в игровой дисциплине, (что было у него в сборной) в Барсе, он смастерил уникальное интеллектуальное нападение, где нет места всяким брёвнам- типа Холанда или Рэшфордам...

Я просто, с трудом себе представляю тандем Холанд-Рафинья, но еще с большим трудом, представляю себе, кого, в штрафной соперника будет искать Ямаль... И не надо говорить о том, что если бы с Интером играл Холанд, Барселона победила бы. Это напоминает мне, кое-что из прошлого, типа: "Вот если бы играл Брандт, он точно, что нибудь придумал бы"...))) Барселона проиграла Интеру не из-за отсутствия норвега, а совершенно по другой причине, тебе известной.)))
Nenash
Nenash
вчера в 16:34
Не подходит. А Лапорту надо убирать. Причём срочно.. (с).. 😄
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:31, ред.
О, господи, Витя ! Да причём тут уровень и статус ???!!! Роналду чё, стал меньше забивать в МЮ, нежели в Спортинге ? Или ты скажешь, что тот МЮ и Спортинг одинаковые по классу и стилю команды ?! Речь об исключительной и стремительной АДАПТАЦИИ !!! Только большие мастера способны к подобной трансформации.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:27, ред.
Я сейчас занят, но порекомендую тебе прочесть пост Agamaga005, от сегодня, 16:09. Фактически, он предвидел моё завление.
Если ты хочешь опустить футбол Барсы до уровня колхоза, тогда пусть приходит. И не надо мне напоминать его предыдущие команды, которые по уровню и статусу и близко не стоят с Барселоной. Вообще не надо сравнивать немецкие команды с Барселоной, даже, несмотря на немецкое происхождение Флика- это разный футбол...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 16:23, ред.
Да... Ты щас тут наговоришь...!
Был бы Холланд в Барсе, прошли бы Интер - с большим запасом !
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 16:09
Сейчас лучшие игроки итак играют в Барселоне. Холанд бесполен для такой интеллектуальной команды как Барса.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:08, ред.
Причём тут разные направления/стили у Сити и Барселоны ??!!
Холланд везде был разным, что в Зальцбурге, что в БД, что в Сити. Будет другим и в Барселоне и в Реале и в Ливерпуле, - везде. Он как крокодил, который пережил все природные катаклизмы, адаптируясь к среде и дожив до наших дней. Викинг чрезвычайно гибок и впишется в любую игровую модель, - в ЛЮБУЮ тренерскую концепцию, что уже не раз это доказывал. Примеры подобных высококлассных форвардов, которые играют/ли везде я тебе уже приводил и Холланд - один из таких. Вот в чём посыл, Витя.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:28
Я тоже уехал за детьми в школу))
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 15:24
Дружище- Вы очень интересный и грамотный собеседник, я всегда это говорил и говорю!!! Но сейчас, я вынужден на время откланяться, на пару часов... Но потом, и всегда- с удовольствием готов к общению с Вами!!!
Не скучайте.)))
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 15:18
Не то слово!!! Я хоть в то время безоговорочно болел за Юве Липпи, но с огромным Уважением относился к Милану Анчи!!! И конечно был страшно огорчен, после поражения Юве в финале ЛЧ-2003... Но следует сказать, что кадровую ошибку перед тем финалом, допустил М.Липпи, когда, уже в победном, фактически полуфиналом, не убрал с поля Hедведа, и тот, получил ЖК, и пропускал финал. Правда, Кака, уже после финала, утверждал, что и Недвед не помог бы Юве, но это была обычная победная фраза...
Кстати, насчет Кака и его продажи, я вспомнил. Кака по национальности еврей, и принадлежит бразильской еврейской общине. Так вот, по некоторым данным, было сказано, что продажа Кака, была во многом обусловлена заинтересованностью общины... Почему, не знаю, но это мнение, одного из немецких комментаторов. Для меня это загадка.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:15
Кстати, я внимательно следил за игрой шевы в челси и ответственно скажу, что он был в прекрасной форме и прекрасно открывался под удар в штрафной, но пз ему отдавали пас, да, отдавали, но на мгновение позже, чем нужно было и Шева терял уверенность в себе с каждым матчем и сам стал опускаться ниже за мячом, который ему реже и не вовремя стали давать. Но это была уже не его игра, это понимали все. Это было начало конца его карьеры. Я это видел и было очень обидно за него.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:09
Да, настроена команда была идеально. Каждый на своём месте!
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 15:08
Вообще, если говорить о ценности игроков Милана, то практически все игроки команды были бесценны. Любую позицию, какую не взять в Милане Анчелотти, она была бесценной, начиная от Диды и заканчивая, даже Ф.Индзаги, который перебежал из Юве в Милан...
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 15:04
Так они совершенно разные, Кака- художник, Зеедорф мотор, и также, он играл в Реале в 1999г.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:03
Может и кака играл при шеве первую скрипку, но я считаю Зеедорфа самым ценным игроком Милана этого периода.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 14:56
Скажу Вам больше. Был момент, когда перед игрой с Юве, болельщики Милана, обращаясь к Создателю, сказали следущее: "Всевышний, прости нас за высокомерие, но сегодня- мы молимся на Шеву, потому что сегодня- у нас есть он"!
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 14:51, ред.
По поводу Кака не знаю, спорить не буду, про Силву тоже. Вероятно, в этом вопросе- Вы правы.)))
Если про Кака, то он и при Шеве играл первую скрипку, но только как распасовщик, а у болельщиков Милана, два самых любимых игрока- были Шева и Кака.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 