Глеб Никитин заявил, что верит в главного тренера «Пари НН» Шпилевского

вчера, 21:50

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что у футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» сложилась хорошая команда, и продолжает верить в главного тренера белоруса Алексея Шпилевского. Об этом Никитин заявил журналистам.

В воскресенье «Пари НН» в гостях со счетом 0:3 проиграл московскому «Спартаку» в 10-м туре Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Нижегородцы занимают предпоследнее, 15-е место в таблице чемпионата, команда одержала две победы и потерпела восемь поражений.

«Результат плохой. В Шпилевского верим, последние два матча были очень хорошими. Здесь, видимо, сказывается совершенно другой уровень, класс футболистов „Спартака“. Эта игра не может радовать. Будем готовиться к следующим матчам, верить в будущее», — сказал Никитин.

«Я считаю, что сейчас хорошая команда сложилась — в коллективе, во всех вертикалях. Не видим со стороны очевидных ошибок. Конечно, многое определяют как предшествующие решения, так и обстоятельства, которых довольно много», — добавил глава региона.

В следующем туре РПЛ «Пари НН» 5 октября на выезде сыграет против «Сочи». До этого нижегородцы 1 октября проведут домашний матч против «Спартака» в пятом туре группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России.

y4y34pp4wauv
y4y34pp4wauv
сегодня в 01:53
Только остаётся верить, время на исправление ситуации пока есть
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:06
Такой же идиот как и гусь тупорылый...
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:22
Губернатор? Он фигура политическая. То, что он поддерживает тренера, это хорошо. Главное, чтобы Шпилевский не принял поддержку за однозначную положительную оценку своей работы. Потом скажет руководству, мол его САМ похвалил. А вообще, Губернатору не время заниматься футболом. Сейчас нужно закончить работу с проектом бюджета области, его ещё надо предоставить региональным депутатам на утверждение. Кстати, в этом бюджете отдельной строкой, скорее всего, прописано содержание ФК Пари НН. Интересно, какую долю бюджетные средства составляют от общих расходов? Глеб Никитин обязан принять меры для соблюдения разумного баланса источников финансирования клуба.
Гость
