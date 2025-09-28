Глеб Никитин заявил, что верит в главного тренера «Пари НН» Шпилевского

1759085443

вчера, 21:50

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что у футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» сложилась хорошая команда, и продолжает верить в главного тренера белоруса . Об этом Никитин заявил журналистам.

В воскресенье «Пари НН» в гостях со счетом 0:3 проиграл московскому «Спартаку» в 10-м туре Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Нижегородцы занимают предпоследнее, 15-е место в таблице чемпионата, команда одержала две победы и потерпела восемь поражений.

«Результат плохой. В Шпилевского верим, последние два матча были очень хорошими. Здесь, видимо, сказывается совершенно другой уровень, класс футболистов „Спартака“. Эта игра не может радовать. Будем готовиться к следующим матчам, верить в будущее», — сказал Никитин.

«Я считаю, что сейчас хорошая команда сложилась — в коллективе, во всех вертикалях. Не видим со стороны очевидных ошибок. Конечно, многое определяют как предшествующие решения, так и обстоятельства, которых довольно много», — добавил глава региона.