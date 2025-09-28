  • Поиск
Дивеев рассказал, что не обращает внимания на место ЦСКА в таблице РПЛ

вчера, 17:48

Футболист московского ЦСКА Игорь Дивеев не будет обращать внимания на то, что команда вышла на первое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Дивеев рассказал журналистам.

В воскресенье ЦСКА дома обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 1:0 в матче 10-го тура РПЛ и вышел на первое место в таблице.

«Первое место в голове не держу. То, что команда выиграла, главное, — сказал Дивеев. — По игре мы должны были побеждать, забивать свои моменты. Мы идем от игры к игре, посмотрим, как будет после 30-го тура».

«С „Балтикой“ тяжело играть, потому что у них есть свой футбол. Если мы будем играть в их футбол, то будет тяжеловато, как это было в первые 15-18 минут. Потому что они начали играть на переходах, мы начали с ними равняться, а им, наверное, удобно. Поэтому нужно было контролировать мяч, как мы и начали делать с 20-й минуты», — добавил Дивеев.

На счету ЦСКА 21 очко после 10 матчей. Красно-синие опережают московский «Локомотив» и «Краснодар» на один балл.

Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:17
Дивееву сегодня ВСЁ можно простить. Его победный гол в день рождения это чудо.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:12
Судья удалил - выиграли, радуйтесь, остальное вода
Futurista
Futurista
вчера в 19:09
"На счету ЦСКА 21 очко после 10 матчей"...ну что же...на этой цифре закончилась беспроигрышная серия ЦСКА...и как говорит президент одной большой страны: "Посмотрим что будет. Спасибо за внимание к этому вопросу" )...
112910415
112910415
вчера в 18:47
Никто же не обязан искренне отвечать! )
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:47
Да ладно тебе врать... Даже, если не захочешь, обратить внимание, это произойдёт – новость звучит из каждого утюга. Кстати, почему бы тихонько не порадоваться, ведь ЦСКА заслужил положительные эмоции? А вот шоу устраивать точно не стоит и говорить надо меньше.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:44
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 18:30
    Оно и правильно... Все может поменяться и не раз
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 18:00
    Всем понятно что первое место промежуточное после 10 тура и ещё не раз может смениться лидер. Но пока имеем возможность порадоваться и такому событию.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 17:58
    Какое место займет команда будем смотреть после 30 тура.
