Дивеев рассказал, что не обращает внимания на место ЦСКА в таблице РПЛ

1759070918

вчера, 17:48

Футболист московского ЦСКА не будет обращать внимания на то, что команда вышла на первое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Об этом Дивеев рассказал журналистам.

В воскресенье ЦСКА дома обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 1:0 в матче 10-го тура РПЛ и вышел на первое место в таблице.

«Первое место в голове не держу. То, что команда выиграла, главное, — сказал Дивеев. — По игре мы должны были побеждать, забивать свои моменты. Мы идем от игры к игре, посмотрим, как будет после 30-го тура».

«С „Балтикой“ тяжело играть, потому что у них есть свой футбол. Если мы будем играть в их футбол, то будет тяжеловато, как это было в первые 15-18 минут. Потому что они начали играть на переходах, мы начали с ними равняться, а им, наверное, удобно. Поэтому нужно было контролировать мяч, как мы и начали делать с 20-й минуты», — добавил Дивеев.