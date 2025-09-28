  • Поиск
Шабанхаджай считает Кузяева хорошим игроком

вчера, 15:33

Полузащитник казанского «Рубина» Далер Кузяев является хорошим футболистом, он усилит команду. Такое мнение высказал австрийский нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай.

32-летний Кузяев присоединился к «Рубину» в четверг, стороны заключили контракт до лета 2026 года. В матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом» (0:1) полузащитник дебютировал за команду.

«Трансфер Далера Кузяева — отлично. Он является хорошим футболистом. Мы счастливы, что он присоединился к нам», — сказал Шабанхаджай.

Последние два сезона Кузяев провел во французском «Гавре». Ранее он выступал за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Терек» (ныне «Ахмат») и петербургский «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России. За сборную России он провел 51 матч и забил 3 гола.

