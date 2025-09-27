  • Поиск
Футболист «Зенита» Алип объяснил высокую результативность Глушенкова

вчера, 22:53

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков стал больше забивать благодаря изменению отношения к игре. Такое мнение журналистам высказал защитник сине-бело-голубых Нуралы Алип.

В субботу «Зенит» дома обыграл «Оренбург» со счетом 5:2 в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Глушенков забил четыре мяча.

«Завтра на тренировке поздравим. Ничего особенного не готовим, еще много таких забьет. Почему стал забивать? Я не знаю, отношение, наверное, свое поменял, головой чуть-чуть по-другому думать начал», — сказал Алип.

Глушенков с шестью голами идет третьим в списке лучших бомбардиров РПЛ. Лидируют нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку и полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков, у которых по восемь забитых мячей. Благодаря победе «Зенит» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ.

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:31, ред.
Его крепко разозлили эксперты МатчТВ в 9 туре, не дав приз лучшего игрока. Было видно по вьюшке у кромки поля, челс зарядился по полной...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:43, ред.
Речь была не о команде и результате, а конкретно о Глушенкове...а о потере очков с заведомо более слабыми соперниками я упомянул уже написав про Спартак....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:35
А зачем??
Победа в матче с конкурентом приносит больше 3-х очков??

Ну проиграл в прошлом году Краснодар Зениту, Спартаку и ЦСКА с общим счётом 1:8........и что....это помешало ему расчемпиониться.....??

А Зенит как раз и "подарил" чемпионство из-за того что дома...в тепле и уюте...за одну декабрьскую неделю "включил Ленивого" с неконкурентами...Акроном и Крыльями....отдав "свои" 6 очков......
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:41
Забить четыре гола в одном матче? Такое не часто случается в карьере любого игрока.. Надеюсь, он взял один мяч на память? Молодец, Максим!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:39
Ну так как Хрущев, тем же местом...)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:38
Алип уверен что тоже головой, но "чуть-чуть по-другому")...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:37
Это как Хрущёв говорил: "Я же чем-то думал.)))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:36
А раньше, каким местом он думал?)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:34
Это да, но видите Алип говорит что Глушенков начал думать головой...так что ждём))...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:33
Это верно. Но ведь и Глушенков, далеко не каждый раз столько забивает.)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:32
С другой стороны если бы в Спартаке например кто нибудь отгружал покеры в ворота таких условных оренбургов то Спартак не терял бы очки и был на 1 месте)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:28
С Краснодаром он сыграл отлично и во многом благодаря ему и Барриосу Зенит перевернул игру. Но покер в ворота Оренбурга подвигом не считается, поэтому, даже акцентировать на этом внимание не представляется возможным.)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:24
И да и нет)...посмотрим сколько он забьёт в матчах с конкурентами...
Capral
Capral
вчера в 23:10
А кому он стал много забивать- команде из ФНЛ? Это показатель?
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:09
Логичнее было бы если результативность игрока объяснял бы ГТ...)
