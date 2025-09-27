Футболист «Зенита» Алип объяснил высокую результативность Глушенкова

1759002804

вчера, 22:53

Полузащитник петербургского «Зенита» стал больше забивать благодаря изменению отношения к игре. Такое мнение журналистам высказал защитник сине-бело-голубых .

В субботу «Зенит» дома обыграл «Оренбург» со счетом 5:2 в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Глушенков забил четыре мяча.

«Завтра на тренировке поздравим. Ничего особенного не готовим, еще много таких забьет. Почему стал забивать? Я не знаю, отношение, наверное, свое поменял, головой чуть-чуть по-другому думать начал», — сказал Алип.