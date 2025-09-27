Футболист «Зенита» Алип объяснил высокую результативность Глушенкова

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков стал больше забивать благодаря изменению отношения к игре. Такое мнение журналистам высказал защитник сине-бело-голубых Нуралы Алип.
В субботу «Зенит» дома обыграл «Оренбург» со счетом 5:2 в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Глушенков забил четыре мяча.
«Завтра на тренировке поздравим. Ничего особенного не готовим, еще много таких забьет. Почему стал забивать? Я не знаю, отношение, наверное, свое поменял, головой чуть-чуть по-другому думать начал», — сказал Алип.
Глушенков с шестью голами идет третьим в списке лучших бомбардиров РПЛ. Лидируют нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку и полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков, у которых по восемь забитых мячей. Благодаря победе «Зенит» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ.
Победа в матче с конкурентом приносит больше 3-х очков??
Ну проиграл в прошлом году Краснодар Зениту, Спартаку и ЦСКА с общим счётом 1:8........и что....это помешало ему расчемпиониться.....??
А Зенит как раз и "подарил" чемпионство из-за того что дома...в тепле и уюте...за одну декабрьскую неделю "включил Ленивого" с неконкурентами...Акроном и Крыльями....отдав "свои" 6 очков......
