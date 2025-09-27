Назван лозунг сборной России на Играх стран СНГ

1758981648

вчера, 17:00

Сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 15 лет, приехала на Игры стран СНГ в Азербайджан с лозунгом «Мы Россия, мы победим». Об этом рассказал старший тренер команды Валентин Гавва.

В первом матче группового турнира россияне сыграли вничью с командой Белоруссии (0:0).

«Мы расстроены тем, что не смогли победить сегодня, — признался Гавва. — Но в то же время нам удалось и не пропустить, сегодня соперник играл хорошо, надо отдать ему должное, у белорусов были хорошие моменты, поэтому сегодня закономерно победила дружба».

«Самое важное, из чего вообще должна строиться сборная России, — это понимание, что мы играем за флаг, за страну, за все то, что нас дома ждет, за всех родных, за тех, кто нас оберегает. Поэтому, конечно же, на этом турнире мы защищаем честь всей страны, это всегда огромнейшая ответственность, и мы с ребятами всегда это проговариваем. Я как-то сказал в раздевалке футболистам: „Мы Россия, мы победим“. Ребята запомнили, это наш лозунг перед игрой теперь. Мы Россия, мы должны всегда играть за победу», — добавил он.

Следующий матч россияне сыграют 1 октября с командой Узбекистана. Финал пройдет 4 октября.