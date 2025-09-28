Футболист «Рубина» Шабанхаджай считает, что вратарь Ставер похож на Нойера

1759051184

вчера, 12:19

Футболисты казанского «Рубина» поддержали вратаря после грубой ошибки, он является отличным голкипером и похож на чемпиона мира немца Мануэля Нойера. Об этом рассказал австрийский нападающий «Рубина» .

В субботу «Рубин» на выезде уступил московскому «Локомотиву» (0:1) в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Казанцы пропустили после грубой ошибки Ставера, в конце матча гол Шабанхаджая был отменен из-за офсайда.

«Я разочарован, что мой гол не засчитали. Но я надеюсь, что будущее будет более удачным. Что касается пропущенного мяча, то так может случиться с каждым. Евгений Ставер — блестящий вратарь, он спасал нас несколько раз в матче с „Локомотивом“. Конечно, мы в команде поддержали его, всегда так делаем, мы любим и ценим его. Это прекрасный человек, желаю ему всего наилучшего».

«Он не извинялся, но мы и не нуждаемся в этом. Он спасает наши ворота постоянно, такое могло случиться и с Мануэлем Нойером, и с Джанлуиджи Буффоном, с каждым. Конечно, Ставер похож на Нойера, к тому же и немецкое произношение — Ставер, Нойер», — добавил Шабанхаджай.