Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Футболист «Рубина» Шабанхаджай считает, что вратарь Ставер похож на Нойера

вчера, 12:19

Футболисты казанского «Рубина» поддержали вратаря Евгения Ставера после грубой ошибки, он является отличным голкипером и похож на чемпиона мира немца Мануэля Нойера. Об этом рассказал австрийский нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай.

В субботу «Рубин» на выезде уступил московскому «Локомотиву» (0:1) в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанцы пропустили после грубой ошибки Ставера, в конце матча гол Шабанхаджая был отменен из-за офсайда.

«Я разочарован, что мой гол не засчитали. Но я надеюсь, что будущее будет более удачным. Что касается пропущенного мяча, то так может случиться с каждым. Евгений Ставер — блестящий вратарь, он спасал нас несколько раз в матче с „Локомотивом“. Конечно, мы в команде поддержали его, всегда так делаем, мы любим и ценим его. Это прекрасный человек, желаю ему всего наилучшего».

«Он не извинялся, но мы и не нуждаемся в этом. Он спасает наши ворота постоянно, такое могло случиться и с Мануэлем Нойером, и с Джанлуиджи Буффоном, с каждым. Конечно, Ставер похож на Нойера, к тому же и немецкое произношение — Ставер, Нойер», — добавил Шабанхаджай.

Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:33
Это просто несчастный случай, с каждым человеком такое может произойти.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:32
Мануэль был бы весьма польщён, если узнал бы о таком сравнении...)
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:17, ред.
Пенка зачётная прошла!)
Crystal Palace
Crystal Palace
вчера в 13:09
Поддержка необходима в ситуации как у голкипера Рубина!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:41
На вкус и цвет все фломастеры разные...
