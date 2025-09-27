  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2025/2026

Алип надеется, что «Кайрат» отберет очки у «Реала» в Лиге чемпионов

вчера, 23:22
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал30.09.2025 в 19:45 Не начался

Казахстанский защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип надеется на боевую ничью в матче основного этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом». Об этом Алип, который является воспитанником «Кайрата», рассказал журналистам.

«Кайрат» в этом сезоне впервые в истории выступает в основной стадии Лиги чемпионов. Матч с «Реалом» пройдет в Алма-Ате 30 сентября и начнется в 19:45 мск.

«Сегодня „Реал“ проиграл мадридскому „Атлетико“ (2:5), я посмотрел. У них впереди матчи тяжелые, но, думаю, состав нормальный приедет. А так, хотелось бы боевую ничью. В Казахстане уже квартиры продают с видом на стадион. Всего 26 тыс. вмещает, это очень мало. Заявок [на покупку билетов] было 200 тыс.», — сказал Алип.

«Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который пробился в основной этап Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана».

Подписывайся в ВК
Все новости
Футболист «Зенита» Алип объяснил высокую результативность Глушенкова
Вчера, 22:53
Назван лозунг сборной России на Играх стран СНГ
Вчера, 17:00
Синама-Понголь назвал Головина лучшим россиянином в истории Лиги 1
Вчера, 09:00
Тренер «Фанкома» оценил протест «Уфы» на результат матча Кубка России
26 сентября
Бывших сотрудников ФК «Химки» пригласили на встречу в Госдуму
26 сентября
Смолов хочет, чтобы «Барселона» выиграла Лигу чемпионов в этом сезоне
26 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 04:26
А что, настроятся и отберут очки.
ABir
ABir
сегодня в 02:42
Казахи стабильно начинают пробиваться в основную сетку ЛЧ, позволяет зрителям принимать у себя в Казахстане самые именитые клубы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:57
Так и представляется тамошнее Авито....
"Продаю квартиру с видом на Реал (Мадрид)"....
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 00:25
Кто знает, кто знает.
lazzioll
lazzioll
вчера в 23:48
очень сильные сомнения что хотя бы третий состав поедет за тридевять земель. из известных возьмут может Родриго или Диаса если он еще в команде, Камавингу еще. Реал и поедет слабыми силам и прекрасно понимая что может потерять очки. но с новым форматом в восемь матчей Реал все равно он понимает что свое возьмет в любом случае с более близкими командами и в 1-8 выйдет
Futurista
Futurista
вчера в 23:41
Непонятно там теперь билеты по цене квартиры или квартиры по цене билетов)...
Capral
Capral
вчера в 23:31
Алип видимо не учел, что Кайрат, еще далеко не Атлетико. Но, Блажен, кто Верует...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 