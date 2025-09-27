Алип надеется, что «Кайрат» отберет очки у «Реала» в Лиге чемпионов

1759004560

вчера, 23:22

Казахстанский защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип надеется на боевую ничью в матче основного этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом». Об этом Алип, который является воспитанником «Кайрата», рассказал журналистам.

«Кайрат» в этом сезоне впервые в истории выступает в основной стадии Лиги чемпионов. Матч с «Реалом» пройдет в Алма-Ате 30 сентября и начнется в 19:45 мск.

«Сегодня „Реал“ проиграл мадридскому „Атлетико“ (2:5), я посмотрел. У них впереди матчи тяжелые, но, думаю, состав нормальный приедет. А так, хотелось бы боевую ничью. В Казахстане уже квартиры продают с видом на стадион. Всего 26 тыс. вмещает, это очень мало. Заявок [на покупку билетов] было 200 тыс.», — сказал Алип.

«Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который пробился в основной этап Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана».